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施政報告倡伙醫局研臨牀數據應用 科技園︰或作平台審批申請

【明報專訊】《施政報告》提出探討醫管局與科技園公司合作使用前者的臨牀數據作研發用途，科技園轉化研究所高級總監高為元透露，園方已與醫管局初步討論，因關注到臨牀數據涉及私隱，需慎重考慮如何使用，不排除由科技園作平台，審批使用數據申請。至於科技園新推的轉化研究所，計劃與大學或科研機構合作，向研發單位提供創業培訓和產品臨牀試驗機會，冀助健康及醫療科技商品化。

歡迎馬料水填海供擴展

施政報告提出，通過馬料水填海計劃及搬遷沙田污水處理廠，釋出88公頃土地予科學園擴展。科技園公司行政總裁黃克強昨稱，有關土地是科學園現約22公頃的4倍，對現時出租率約87%、接近飽和的科學園而言，新增土地可應對不同實驗室或創新斗室（innocell）發展所需，贊成盡快造地，以配合創科發展長遠規劃。他說現階段未知有關土地的創科及住宅用地比例。

對於政府邀請科技園探討興建第二個先進製造業中心（AMC II），黃克強亦認同有此需要，認為再工業化「不是『可選行業』，是一定要做」，園方或會先研究某一特定行業的特別需要，或先設主題，「可能是先進食品製造業，香港是重要食品製造中心」，其後諮詢業界是否有興趣租用，以及興建時需什麼配套等，再規劃如何興建。

新研究所助科研商品化

為推動科研成果商品化，科技園新設「轉化研究所」，計劃與大學或科研機構合作，培育研究人員的創業思維和轉化研發技能，協助他們將科研成果轉化為商品。研究所高級總監高為元說，除可透過科學園孵化計劃向科研單位提供資金，該所亦有「臨牀轉化促成計劃」，協助科研發展從最基礎走向臨牀試用，「如將醫療儀器試用於人體」，相信有助推動本港的生物和醫療科技發展。

施政報告提出探討醫管局與科技園合作使用醫管局的臨牀數據作研發用途，高為元透露雙方已初步討論，主要關注有關數據或涉私隱，需慎重使用，包括如何審核、用在哪裏。被問到科技園會否擔當中介角色，審批企業使用數據的申請，高為元表示「可能是這模式」，舉例科技園已有「動物倫理委員會」中立平台負責審查、批核使用動物的申請，不排除日後與醫管局的協作亦參考該平台模式。

相關字詞﹕生物科技 科技園公司 創科線 創科線

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