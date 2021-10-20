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託養女童受虐後亡 認罪情侶求情稱悔疚

【明報專訊】同居男女受託照顧友人約22個月大的女兒，其間涉多次用藤條打及掌摑女童，甚至以狗鏈綁在女童腰間，把她獨留家中。女童前年死亡，被發現共有70處新傷舊患，頭部受傷致死。男女被告早前在高等法院承認一項虐兒罪，辯方昨日求情稱，女被告出於「錯誤的同情心」，不忍女童被送往寄養，無償照顧女童，而她案發時懷孕，未能兼顧照料事主及3名女兒；男被告則稱望能時光倒流，挽回錯誤，強調未有證據顯示女童的死是兩人虐待所致。案件押後至下月17日判刑，兩人繼續還押。

代表首被告柯靜雯（34歲）的大狀求情稱，首被告因難以獨力照顧4名女童及腹中胎兒，壓力很大，在不能自制下犯下後悔的事，此生將會活在悔意之中，而她早應自知難以承擔照顧重任。辯方又稱，她曾多次帶事主到兒童醫院檢查身體，可見關顧其需要，而院方曾建議送事主往寄養家庭，惟其親母反對，首被告不忍事主被送往寄養，認為若有人及時發現事主的需要，不會釀成悲劇。首被告在還押期間誕下第4名女兒。

女被告稱當時懷孕難照顧4童

男被告稱冀時光倒流挽回錯誤

至於次被告蕭國偉（30歲），辯方求情稱他因忙於工作而忽略事主，現在每當想起她都感痛苦萬分，希望獲她原諒；案件已令一家受苦，女兒們由社署託管，寄人籬下，冀服刑後能與女兒過新生活。辯方又稱，次被告從事地盤工人，月入3萬元，是家中經濟支柱，即使未從事主母親得任何經濟援助，仍提供事主生活所需。辯方又稱事主有行為問題，曾抓傷及腳踢被告兩名親女兒，被告繼而掌摑事主，他明白這並非虐兒借口。

庭上播共膳片 女被告餵粥稱「溫暖」

辯方另播放涉事一家前年6月19日、即去世前一天到粥店吃飯的閉路電視片段，其間首被告有餵粥給事主，亦與她擊掌，辯方稱這可證明雙方關係「溫暖及密切」。當晚回家後，女被告翌日凌晨約3時稱事主鯁到粥中豬軟骨，將事主送院，經搶救後死亡。

【案件編號：HCCC99/21】

相關字詞﹕高等法院 保母虐兒 同居

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