第6輪檢疫酒店增1500房 涵聖誕及農曆新年

昨增兩輸入 來自蒙古英國

昨日兩宗輸入個案均驗出L452R變異病毒株，包括一名51歲男子，他早前已在港打兩針復必泰，從英國抵港時確診。另一名3歲女童從蒙古經韓國抵港，同樣在抵港時驗出確診。

政府昨公布第6輪檢疫酒店名單，由今年12月1日至明年2月28日提供11,500間房，涵蓋聖誕節、農曆新年等高峰期，共40間酒店參與，較上一輪多1500間酒店房。名單上新增了4間檢疫酒店，每晚房價由500元至8199元不等。

內地多省有個案 港風險名單只增內蒙

此外，內地疫情進一步擴大，據內地當局昨早通報，周一（18日）新增9宗本土個案，5宗在陝西、兩宗在內蒙古，湖南和寧夏各有一宗，另北京昨日亦出現一宗確診。此輪疫情已蔓延至陝西、寧夏、北京、甘肅、內蒙古、湖南及貴州等地（詳見A14）。本報昨向衛生署查詢會否將內地出現疫情的地點列入「回港易／來港易計劃暫不適用風險地區名單」，衛生署昨晚表示已更新名單。在最新名單上，只增加了內蒙古兩個地點，並未加入其他省市爆疫點。

政制及內地事務局長曾國衞昨在立法會工商事務委員會表示，至今有逾32萬人次透過「回港易」返港，而透過「來港易」從廣東及澳門來港的非港人有超過8000人次。他說中港文化等有差異，防控疫情措施有不同，如要通關，兩地措施要相對一致，並非要百分百做到和內地一樣，但要做到令內地當局放心。

（新冠疫情）