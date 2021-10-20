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打針面癱者申賠遭拒 揭瑪嘉烈漏報 院方致歉 民主黨質疑副作用個案數量低估

【明報專訊】本港累計約457萬人接種最少一劑新冠疫苗，截至上月23日累計46宗獲批疫苗保障基金共519萬元。民主黨上月接獲市民求助，事主在接種第二針復必泰後出現貝爾面癱，他隨後申請疫苗保障基金遭拒絕，始發現為他確診面癱的瑪嘉烈醫院沒有將其個案呈報為「疫苗接種嚴重或非預期異常事件」。事發逾一個月，院方接獲事主查詢後才將其個案上報衛生署。瑪嘉烈醫院昨日就事件致歉，稱醫護人員當時因專注治理病人而未有呈報個案。被問過去有幾多漏報及相關投訴，醫管局未有正面回應。

接種後感左眼皮下垂 漱口有水流出

42歲事主Y先生8月31日接種第二劑復必泰，接種後在休息區飲水時已感嘴角有水流出，當晚感覺左邊眼皮下垂。他翌晨洗面時因眼睛不能閉合而入水，漱口時有水流出，才發現左邊面癱。他說因忙於工作，9月2日才到瑪嘉烈醫院急症室求診，醫生當時表示會呈報其個案，又指他有可能是睡不好才會面癱。急症室醫生及後轉介事主到內科覆診及到明愛眼科診症，轉介信列明事主「2nd dose Biontech taken on 31/8/21. He developed L sided Bell's palsy since the morning of 1/9/2021」（8月31日接種第二劑復必泰，他自9月1日形成左邊貝爾面癱）。由於Y先生間中仍會感頭暈，醫生遂轉介他看腦科，排期至2024年。

事主9月9日申請疫苗保障基金，至月底接獲回覆指其個案未獲醫護人員向衛生署呈報為「疫苗接種嚴重或非預期異常事件」，申請被拒。事主10月7日向瑪嘉烈醫院查詢，得悉院方仍未呈報其個案，院方翌日終將其個案呈報政府。

袁海文倡准打針者自行呈報副作用

民主黨醫療政策發言人袁海文批評瑪嘉烈醫院漏報個案，質疑很多潛在副作用的個案或沒被呈報，憂出現副作用個案數量被低估。他建議政府檢視異常事件報告機制，並參考美國，容許接種疫苗者自行呈報副作用。

院方稱醫護專注治理病人致漏報

瑪嘉烈醫院發言人回覆稱，一名男病人今年9月2日因左邊面癱和胸口不適到急症室求醫，醫護為病人治理，其後轉介病人至瑪嘉烈內科及明愛醫院眼科專科門診跟進。院方10月6日接獲病人查詢其個案是否已呈報衛生署，醫護當時因專注治理病人而未有呈報個案，經查證後於10月8日呈報。院方就事件引起病人不便致歉，稱會提醒前線員工適時呈報相關個案，避免同類事件再發生。

食衛局在「接種新冠疫苗嚴重或非預期異常事件列表」列出16種情况，當局建議當醫護人員得悉患者出現相關症狀就要上報，包括貝爾面癱、膿毒症等。

疫苗保障基金收447申請 暫批46宗

根據食衛局數據，截至上月23日，疫苗保障基金共接獲447宗申請，已處理274宗，其中兩宗死亡個案和135宗傷害個案屬「被拒絕的不完整申請個案」，原因包括未獲醫護人員向衛生署呈報為疫苗接種嚴重或非預期異常事件、呈報個案不屬於專家委員會通過的「接種新冠疫苗嚴重或非預期異常事件列表」或「接種新冠疫苗關注事件列表」載列的事件、或未能提供相關證明文件等。至於獲批個案有46宗，涉及速發嚴重過敏反應、住院治療及貝爾面癱，共發放519萬元。

明報記者

（新冠疫情）

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