港聞

港聞二

快必案官質疑辯方引用街訪欠謹慎

【明報專訊】人民力量副主席譚得志（快必）早前因在街站發表「光復香港、時代革命」等口號，被控發表煽動文字等共14罪，昨在區域法院續審。控方盤問辯方專家證人港大語言學教授梁曉姿時，國安法指定法官陳廣池多番質疑其報告中引用的媒體街頭訪問，指受訪者只提及姓氏，遂稱「作為專家，應該要謹慎處理」，又追問梁曉姿為何看重有關媒體，梁遂同意是不理想的做法，但稱無法返回兩年前，故只能引用當時傳媒的訪問。案件押後至12月14日結案陳辭。

代表控方的署理副刑事檢控專員周天行盤問時引述梁曉姿報告提及2016年「魚蛋革命」，指衝突的成因是一個社會問題，由食物環境衛生署對小販的控制引發，惟區域法院法官陳廣池認為問題偏離專家範疇，又指其報告已為「魚蛋革命」下定義。陳官直指「咁樣已經有問題啦，係食環控制引發，定係事先安排大家都唔知」，建議梁可使用中性用字。

Google庫藏涵4%世界書籍

官：以為好國際化 96%呢？

控方亦問梁曉姿是否同意控方專家證人、嶺大歷史系教授劉智鵬對「光時」口號的定義，即原駐領土從國家分離出去，梁曉姿回應稱不同意劉提出的基本主張，惟同意可以有此解讀。控方續稱，梁曉姿使用Google的數據庫蒐集「光復」、「革命」等字眼被引用的頻率，但這些資料無法得知搜查者或書本背景等資料；梁則強調這只是分析一部分，又稱Google與各地不同大學合作，庫藏包含全世界書本的4%，陳官隨即反駁：「我仲以為好國際化……咁96%呢，冇scan（掃描）入去？」

控方又稱，梁的報告提及「光復上水」是因被水貨客佔領，問「光復」意思是否先被「佔領」；梁回應稱這只是隱喻，控方遂指出，梁提到的例子是針對內地人，梁表示不同意，更稱《星島日報》報章曾提到政府打擊水貨客活動，恢復市民原來的生活，亦用上光復的字眼。

旁聽者故意咳 被禁入法庭

另外，審訊期間，陳官問及梁曉姿的報告中，有關內容來自哪一份報章，梁稱是「香港01」，隨即被陳官糾正不是報章，而是網媒。有旁聽人士刻意咳嗽，陳官遂追問何事，有男士聲稱自己喉嚨不適及「忍唔到」，更稱「我出去飲啖水」，陳官其後說「我𠵱家頒令嗰位人士唔可以再進入法庭，直至我頒令取消為止」。

翻查資料，陳官以往審訊時曾多次提醒旁聽者要自律及遵守法庭規矩，直指「法庭無言論自由」，警告這些行為或構成藐視法庭。

【案件編號：DCCC 927、928、930/20】

（港區國安法）

相關字詞﹕光復香港　時代革命 發表煽動文字罪 譚得志 港區國安法

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