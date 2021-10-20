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27宗涉警投訴1完成調查 記協：監警沒履職 投訴課：當事人無提供資料 無法追查

【明報專訊】記協在2019年反修例運動期間，向業界蒐集了27宗涉及個別警員涉嫌對新聞工作者過度使用暴力行為的個案，向監警會投訴。投訴警察課前日回覆記協，稱截至今年10月11日，只有一名新聞工作者親身向警方提供資料，該個案已完成調查並轉交至監警會。至於其餘個案，警方稱因記協或當事人未有提交進一步資料，故被歸類為「無法追查」的個案。

記協表示，現行機制內的投訴警察課及監警會均無法有效履行其職責，對此表示失望，亦對於未能協助所有當事人取回公道表示遺憾。警方回應指，接獲相關投訴後，投訴警察課已按既定程序，公平公正地完成調查。投訴警察課不會評論個別案件。

記協：具名報案附照片錄影

記協在2019年6月向業界公開呼籲蒐集投訴個案，同年6月17日去信監警會，並要求行政長官徹查有關暴力行為是否涉及更高層指示。記協稱，所有個案資料全由當事人具名提供，並附以當事人或其他在場記者提供的照片及影像紀錄。

完成調查並已轉交監警會的個案，涉及商業電台記者於前年6月12日在金鐘採訪時，在表明身分後被警員揮棍推撞及喝罵「記你老母」。商台前日報道，投訴警察課裁定警員不禮貌的投訴有足夠可靠證據，列為「獲證明屬實」。至於就警員揮棍毆打的投訴，警方指未能確定被投訴人身分，因此列為「無法追查」。

記協昨日表示，對投訴警察課的回覆不感意外，並指投訴警察課是警隊架構內的部門，處理投訴的正是警務人員，不論在制度上或實務上也不是獨立於警隊，有「自己人查自己人」之嫌。

質疑「自己人查自己人」

歸咎欠資料「本末倒置」

記協又指監警會並無調查權力，不能推翻投訴警察課的調查結果，又說監警會去年發表有關反修例示威的警方行動調查報告，對大批記者受警方暴力對待的事件及投訴，近乎置若罔聞，質疑監警會對警方的監察作用形同虛設。

對於投訴警察課指稱記協及當事人不向其提供進一步的資料而無法調查，記協認為是本末倒置。

（反修例風暴）

相關字詞﹕監警會 投訴警察課 新聞自由 記協 反修例風波 反修例運動

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