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港聞二

美酒佳餚購券形式 52餐廳品酒

【明報專訊】旅發局今年斥資1500萬元，於11月1至30日舉行「香港美酒佳餚巡禮」，但今年並非在中環海濱舉行，而是首次推出「遊『酒』香港自助行」，可在堅尼地城、中環、灣仔、尖沙嘴共52間餐廳用「品味通行證」；另設「美酒佳話On-air」網上直播節目，參加者有機會獲得「雲頂夢號」4日3夜郵輪假期。

50元可嘗100元紅酒

美酒佳餚巡禮今年首推「遊『酒』香港自助行」，市民下周二起可於活動網頁查看四區、52間參與餐廳或酒吧資料，並可透過「購票通」買兩款「品味通行證」，分別為5張或10張品味券，而以50元的電子品味券可享原價約100元的紅酒或原價60元的咖啡，以150元品味券可享原價210元生蠔套餐或180元芝士拼盤。

今年亦有「美酒佳話On-air」網上直播節目，市民可下周二起可於活動網頁買售價250至750元專屬品酒套裝，亦可率先買市面仍未出售的法國波爾多「期酒」，只需400元便可跟國際知名酒評家James Suckling品嘗「酒花」，其中一堂「當Johnnie Walker遇上朱古力」的參加者，更有機會獲得「雲頂夢號」4日3夜雙人露台客房郵輪假期。

活動同時推出「中菜大師發辦」，由18位中菜大師以時令食材炮製大師發辦菜單，設「五行入饌」餐單、「烹調15法」盛宴等，亦設業界新星新潮料理；另有逾400間餐廳於11月1日起提供低至7折優惠，及與60間米芝連及得獎餐廳合推期間限定精選餐單。

18中菜大師炮製盛宴

旅發局總幹事程鼎一昨表示，在防疫措施下，人群聚集的大型活動不可飲食，故不適合在一個特定地方舉行美酒佳餚巡禮，加上若在中環海濱舉行，參加的商戶需在半年前落實，但疫下不少商戶難以確認會否參加。

程鼎一又稱，以往為期4日的活動可吸引14萬至15萬人次，今年則歷時一個月，應可超越這數字。

程指本港過去50多天的疫情控制非常理想，有信心活動能夠順利舉行；而今次活動有至少五成參與該活動的餐廳屬C或D類食肆。

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