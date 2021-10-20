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盛事重臨 維港泳擬12月復辦 香港單車節籌備中 盼明年首季舉行

【明報專訊】隨着疫情緩和，部分停辦的大型活動陸續有限度復辦。繼周日（24日）舉行的渣打香港馬拉松，中國香港游泳總會（泳總）昨宣布，擬於今年12月12日復辦新世界維港泳。泳總會長王敏超預計參加人數大減，期望盡快與當局完成商討防疫措施安排，盡早公布報名詳情及安排水試；而早前擬於今年11月復辦的「香港單車節」，旅發局總幹事程鼎一昨表示現正籌備，冀明年首季可舉行。

新世界維港泳停辦兩年，泳總昨公布正與政府相關部門詳細商討有關防疫措施安排，希望在10月底前取得批准後，公布有關賽事詳情及報名安排。泳總表示，將採取嚴謹的防疫措施，規定所有參與泳手須於比賽前14天完成接種兩針新冠疫苗，並須於賽前出示有效的陰性病毒檢測證明。

泳手須齊針 大幅收緊人數

下周日舉辦的渣馬，參賽人數較往年大減四分之三，而泳總會長王敏超預計，維港泳的參賽人數亦要大減，冀減幅不會像渣馬般大，「希望不要少過第一次」。翻查資料，維港泳於2011年首次復辦時，有1000名泳手入圍參賽，至2019年、即疫情前的參賽名額，則已增至4000個。王敏超表示，雖然比賽的具體安排未定，但希望提早公布消息，讓有興趣參加者提早練水，期望下月可安排水試。

另外，旅發局早前稱正積極籌備在未來數月重新展開多項大型盛事等工作，包括「香港美酒佳餚巡禮」（見另稿）、除夕倒數等，至於暫停兩年的「香港單車節」早前擬於今年11月復辦。程鼎一昨表示正籌備，希望明年首季可舉行。旅發局補充，詳細安排要顧及防疫、港珠澳大橋香港段的安排等。

料除夕煙花「難搞」

被問到今年除夕倒數會否放真煙花，程鼎一指要考慮不同因素；又指「在維港兩岸搞應該好難」。旅發局稱今年的倒數活動與以往的煙花匯演不同，會以其他形式帶來驚喜。

民政事務局發言人表示，已收到中國香港游泳總會擬於今年12月舉辦維港泳的計劃書，局方正諮詢其他有關部門的意見。

美食嘉年華月底開鑼

另外，中華廠商聯合會主辦的香港美食嘉年華停辦兩年後，將於本月30日至11月7日在葵涌運動場舉行，入場人士須掃安心出行或登記個人資料，並必須戴口罩及不可飲食。

明報記者

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