港聞

港聞二

聶德權：「政治中立」論述引誤會 公務員要完全支持特首施政

【明報專訊】新一份《施政報告》要求公務員事務局長按「能者居之」原則，檢視公務員高層職位選拔和聘任，局長聶德權昨日出席立法會一個委員會會議，稱未來數月會檢視相關機制，包括有否空間擴大可升任該等職位的職系及職級。他又提到，公務員「政治中立」論述引起很多誤會，他說公務員宣誓和簽署聲明時已說明，要完全忠誠地支持特首和政府施政，不存在「唔幫政府」又「唔幫對家」。

政務官出身的新民黨主席葉劉淑儀稱，政務官近年被指不夠愛國、不作為、無承擔，她認為是緣於歷史原因，過往港英政府年代只訓練政務官為「執行者」，無訓練政務官成為「領導者」，她批評港英政府在回歸前夕「仲教（公務員）政治中立，即係話唔好聽特首話、北京話，當然要改個文化啦」。葉太又稱，多了人辭任公務員、不簽宣誓聲明並非壞事，「你唔接受新制度新文化，你咪唔好做囉」。

「不存在唔幫政府又唔幫對家」

聶德權在會上表示，首長級公務員的選拔和晉升，不是單純論資排輩，有潛質、有經驗及表現滿意會給予機會晉升。他認為，以往基於政治、社會及體制因素，令不少公務員推出新政策時，已思考如何「打守勢波」，例如擔心在議會被拉布、有人提司法覆核等，但在《港區國安法》、愛國者治港落實後，公務員可更積極主動作為，故要在公務員晉升機制上反映。

對於公務員將來的考核會加入《港區國安法》，聶稱下次考試周期在明年年中，屆時才推出。至於有人擔心門檻增加會削弱公務員職位的吸引力，聶回應稱申請公務員的人數並非他最關注，聘請到合適者才是最重要。

相關字詞﹕葉劉淑儀 聶德權 公務員 公務員事務局 港區國安法

上 / 下一篇新聞

二號橋衝突 5中大生囚57至59月 無暴力證據 官稱須「考慮群體行為」判阻嚇刑罰
二號橋衝突 5中大生囚57至59月 無暴力證據 官稱須「考慮群體行為」判阻嚇刑罰
次被告陳情 稱不再信港司法 符凱晴：若想重判令我後悔 悉隨尊便
次被告陳情 稱不再信港司法 符凱晴：若想重判令我後悔 悉隨尊便
涉襲撞人的士司機 教師擬不認罪明年審
涉襲撞人的士司機 教師擬不認罪明年審
4女毁優品360改判更生 官稱須阻「有樣學樣」
4女毁優品360改判更生 官稱須阻「有樣學樣」
林鄭打石膏出院 稱手肘骨「崩了」 料兩三周癒合 「充電後再率港迎難而上」
林鄭打石膏出院 稱手肘骨「崩了」 料兩三周癒合 「充電後再率港迎難而上」
每3老婦1患骨質疏鬆 醫生籲50歲檢查
每3老婦1患骨質疏鬆 醫生籲50歲檢查
盛事重臨 維港泳擬12月復辦 香港單車節籌備中 盼明年首季舉行
盛事重臨 維港泳擬12月復辦 香港單車節籌備中 盼明年首季舉行
美酒佳餚購券形式 52餐廳品酒
美酒佳餚購券形式 52餐廳品酒
27宗涉警投訴1完成調查 記協：監警沒履職 投訴課：當事人無提供資料 無法追查
27宗涉警投訴1完成調查 記協：監警沒履職 投訴課：當事人無提供資料 無法追查
快必案官質疑辯方引用街訪欠謹慎
快必案官質疑辯方引用街訪欠謹慎
打針面癱者申賠遭拒 揭瑪嘉烈漏報 院方致歉 民主黨質疑副作用個案數量低估
打針面癱者申賠遭拒 揭瑪嘉烈漏報 院方致歉 民主黨質疑副作用個案數量低估
第6輪檢疫酒店增1500房 涵聖誕及農曆新年
第6輪檢疫酒店增1500房 涵聖誕及農曆新年
託養女童受虐後亡 認罪情侶求情稱悔疚
託養女童受虐後亡 認罪情侶求情稱悔疚
施政報告倡伙醫局研臨牀數據應用 科技園︰或作平台審批申請
施政報告倡伙醫局研臨牀數據應用 科技園︰或作平台審批申請
陳帆稱跨境鐵路可公開招標 張宇人倡引入內企
陳帆稱跨境鐵路可公開招標 張宇人倡引入內企
起重機斷鋼纜擊胸 地盤工人亡
起重機斷鋼纜擊胸 地盤工人亡
否認議員發言減少 李慧琼：立法成績亮麗
否認議員發言減少 李慧琼：立法成績亮麗
上司：不知張耀升用舊式對講機 否則不派入火場
上司：不知張耀升用舊式對講機 否則不派入火場
3歲童穿窗花爬出窗 卡晾衫架險墮樓
3歲童穿窗花爬出窗 卡晾衫架險墮樓
疑攀越圍欄 12歲男童電梯塔墮斃
疑攀越圍欄 12歲男童電梯塔墮斃
大灣區GBA專題：東莞 從世界工廠到科技大腦
大灣區GBA專題：東莞 從世界工廠到科技大腦
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】「環境變遷，資源稀缺」 澳門「愛瞞日報」停運
【Emily】「環境變遷，資源稀缺」 澳門「愛瞞日報」停運
【Emily】深圳社團倡開放沙頭角 發展生態旅遊
【Emily】深圳社團倡開放沙頭角 發展生態旅遊
【Emily】維基驚現「立選名單」上榜湯家驊：唔會選
【Emily】維基驚現「立選名單」上榜湯家驊：唔會選
【Emily】張達明偕仔女跑渣馬 為乳癌病人籌款
【Emily】張達明偕仔女跑渣馬 為乳癌病人籌款
【Emily】宣傳民調 民研小編貼手傷相
【Emily】宣傳民調 民研小編貼手傷相
【Emily】民記想做選委會「共主」？ 陳勇：我哋已係第一大黨
【Emily】民記想做選委會「共主」？ 陳勇：我哋已係第一大黨