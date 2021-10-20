聶德權：「政治中立」論述引誤會 公務員要完全支持特首施政

政務官出身的新民黨主席葉劉淑儀稱，政務官近年被指不夠愛國、不作為、無承擔，她認為是緣於歷史原因，過往港英政府年代只訓練政務官為「執行者」，無訓練政務官成為「領導者」，她批評港英政府在回歸前夕「仲教（公務員）政治中立，即係話唔好聽特首話、北京話，當然要改個文化啦」。葉太又稱，多了人辭任公務員、不簽宣誓聲明並非壞事，「你唔接受新制度新文化，你咪唔好做囉」。

「不存在唔幫政府又唔幫對家」

聶德權在會上表示，首長級公務員的選拔和晉升，不是單純論資排輩，有潛質、有經驗及表現滿意會給予機會晉升。他認為，以往基於政治、社會及體制因素，令不少公務員推出新政策時，已思考如何「打守勢波」，例如擔心在議會被拉布、有人提司法覆核等，但在《港區國安法》、愛國者治港落實後，公務員可更積極主動作為，故要在公務員晉升機制上反映。

對於公務員將來的考核會加入《港區國安法》，聶稱下次考試周期在明年年中，屆時才推出。至於有人擔心門檻增加會削弱公務員職位的吸引力，聶回應稱申請公務員的人數並非他最關注，聘請到合適者才是最重要。