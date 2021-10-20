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每3老婦1患骨質疏鬆 醫生籲50歲檢查

【明報專訊】本屆政府3名六旬女高官任內先後跌傷，有骨科專科醫生表示不少長者因為跌倒骨折才揭發有骨質疏鬆。本港60歲以上女性中，每3人就有1人骨質疏鬆，建議女性50歲時應接受骨質密度檢查，及早診斷與治療，平日亦宜多做運動強化肌肉，以減跌倒風險。

調查：74.5%長者受傷因跌倒

長者跌倒後果可大可小，根據衛生署今年發表的《二零一八年非故意損傷統計調查報告書》，當中提及在調查一年內發生的長者受傷事件，最主要成因是跌倒，高達74.5%（見表）。調查期內一年曾經歷與跌倒有關損傷事件的女長者為6.5%，比例較男長者的4.2%為高。

特首林鄭月娥、律政司長鄭若驊及食衛局長陳肇始任內先後跌傷，3人均年屆六旬，其中陳肇始2015年至今已跌傷3次，鄭若驊則於前年反修例風暴期間赴英國倫敦出席講座時被示威者包圍，混亂間跌傷，事後更赴北京接受治療。

鄭若驊陳肇始任內曾跌傷

本身是骨科專科醫生的香港骨質疏鬆學會會長黃仕雄表示，本港60歲以上女性中，每3人有1人患骨質疏鬆，患病風險比男性高，建議女性50歲時應接受骨質密度檢查，以了解有否骨質疏鬆，及早用藥治療。他指出，骨質疏鬆並無病徵，有些患者可能會感到腰骨痛、慢慢駝背甚至變矮，不少是因為跌倒骨折才揭發患有骨質疏鬆。

黃仕雄表示，隨年紀增長，市民如缺乏運動，肌肉力量會變差，可能會較容易跌倒導致骨折，建議要多做運動強化肌肉，助減跌倒風險。他亦提醒市民要注意飲食，包括進食充足高鈣食物、吸收維他命D，多曬太陽，以減低骨質疏鬆風險。

衛生署發表上述報告時曾指出，跌倒是最常見損傷成因，可透過改善環境預防，例如確保光線充足、移走容易令人絆倒的物件、使用防滑地墊等；另建議恆常做體能活動，強化肌肉和提升協調能力以預防受傷，對預防長者跌倒尤其有用。

相關字詞﹕跌倒 長者 骨質疏鬆 醫生

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