林鄭打石膏出院 稱手肘骨「崩了」 料兩三周癒合 「充電後再率港迎難而上」

醫生料兩月康復 籲查骨質疏鬆

本身是骨科專科醫生的香港骨質疏鬆學會會長黃仕雄表示，林太需打石膏以保護骨折位置，料3至4周後可拆石膏，其後可能需物理治療，相信兩個月內可完全康復。他說林太短期內手肘未能郁動，對日常生活有影響，例如吃飯、刷牙、換衣服等，步行亦須更小心，另建議林太檢查會否有骨質疏鬆（見另稿）。

政府昨日（19日）凌晨出稿，表示林鄭月娥18日晚上在禮賓府跌倒，自行前往醫院，經醫生檢查後證實右手手肘輕微骨折，她按醫生建議留院觀察，並暫時休假；昨日的行會休會，會前的會見傳媒環節亦取消。林太休假期間，由政務司長李家超署理行政長官職務，沒有提及會休假多久。

林太昨早約9時在瑪麗醫院出院，出院時右手戴上手托，無回應傳媒提問，只點頭及揮手。

稱宴請退休同事 下樓跌倒

她昨晚在fb上載自拍照講述意外經過，透露前晚在禮賓府宴請退休同事，晚宴開始前下樓時從梯級跌下，初時以為是皮外傷，但右手愈來愈痛，於是送客後便自行到瑪麗醫院求診；經檢查和照X光後，發現是右手手肘骨有部分「崩」了，於是馬上打石膏固定，讓它自然癒合，相信要兩三星期，住院一晚並接受腦部掃描及其他部位檢查；她感謝瑪麗醫院醫療團隊的悉心照顧。

稱收大量問候 葉劉：常勸她放假

林太表示，自昨日凌晨發出政府公報說她跌傷入院後，收到大量問候的信息，她未能一一回覆致謝，其中有多名好友留言「小病是福」。她認為「這正好給我這個停不下來的特首好好休息的機會」。行會成員湯家驊接受查詢時表示，有慰問林太，他稱透過行會秘書處得知林太「無咩大件事」，相信林太工作不會受影響，「好似請了兩日假」。

另一行會成員葉劉淑儀表示，林太是最少放假的特首，她也有勸對方「放吓假」，「可能積埋有啲疲累」。71歲的葉太經常外出行山做運動，她說年過60歲要注重身體平衡，林太有時間應做運動鍛煉平衡。她又說，禮賓府是舊建築物，有兩層和地牢，「上上落落，女士著高踭鞋要小心」，她稱自己著高踭鞋上落樓梯也會份外留神。

至於為何行會不能以視像開會，葉太和湯家驊都稱因為有機密文件，所以不會開視像會議。