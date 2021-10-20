港聞

港聞一

次被告陳情 稱不再信港司法 符凱晴：若想重判令我後悔 悉隨尊便

【明報專訊】二號橋案5名中大生昨日全被判囚逾4年，旁聽者聞判後不禁痛哭拭淚，至步出法庭外仍未止淚。第二被告、護理系學生符凱晴在判刑前，手持一封親筆信向法官陳情，首先表明無意藉此博取憐憫，只為表達對社會的不滿，她不認同法例本身，亦對自己的行為不感後悔。陳辭尾聲，她語氣堅定地說，「如果法庭聽畢本人以上的言論，認為可用重判形式令本人從而後悔及反省，那便悉隨尊便」。

旁聽者聞判後痛哭拭淚

審訊時一直有法律代表的符凱晴，昨成為唯一親自陳情的被告，她說如今「社會沒有空間討論法例合理與否」，「暴動條例的定義本來就模糊不清」，法庭重新詮釋後更易令人入罪及打壓異見，明言「已不再相信香港的司法制度，再高級的法庭亦不見得會聆聽異見者的聲音」。

其餘4名被告的大狀逐一作最後求情，首被告、工程系學生劉晉旭自小患地中海貧血症，身體孱弱，只因社會氣氛而誤墮法網，深感後悔，當天無投擲汽油彈，亦無令警員受傷，反之本性善良，不時參與義工派飯活動；案發後曾萌輕生念頭，幸好獲親友支持而積極面對。

第三被告、信息工程學系學生高梓斌獲9名親友撰寫求情信，力證他處處為人設想，面對案件難免有壓力，但他「從不展示負面情緒，反過來安慰朋友不要擔心」，他更熱中於服務社會，並非只懂讀書、游手好閒的青年，希望將來經營社企幫助長者，計劃如今雖遙遙無期，「但不代表他會放棄貢獻社會」。

第四被告陳歷釋

「無悔政治理念 唯悔傷至親心」

辯方又提到本來成績優異的第四被告、地理與資源管理系學生陳歷釋，因本案飽受煎熬，患上重性抑鬱障礙，導致成績大跌而需停學，影響深遠已是懲罰；並引述感化官指陳歷釋「堅持自己的清白」，無悔於自己的想法和政治理念，唯一後悔是令至親傷心。

至於曾任區議員助理的第五被告、政治與公共行政學系學生許貽顓，案發後仍努力完成學業，最終畢業，惟人生計劃已因本案受影響。

（反修例風暴）

相關字詞﹕求情 暴動罪 中大二號橋 反修例運動

上 / 下一篇新聞

二號橋衝突 5中大生囚57至59月 無暴力證據 官稱須「考慮群體行為」判阻嚇刑罰
二號橋衝突 5中大生囚57至59月 無暴力證據 官稱須「考慮群體行為」判阻嚇刑罰
涉襲撞人的士司機 教師擬不認罪明年審
涉襲撞人的士司機 教師擬不認罪明年審
4女毁優品360改判更生 官稱須阻「有樣學樣」
4女毁優品360改判更生 官稱須阻「有樣學樣」
林鄭打石膏出院 稱手肘骨「崩了」 料兩三周癒合 「充電後再率港迎難而上」
林鄭打石膏出院 稱手肘骨「崩了」 料兩三周癒合 「充電後再率港迎難而上」
每3老婦1患骨質疏鬆 醫生籲50歲檢查
每3老婦1患骨質疏鬆 醫生籲50歲檢查
聶德權：「政治中立」論述引誤會 公務員要完全支持特首施政
聶德權：「政治中立」論述引誤會 公務員要完全支持特首施政
盛事重臨 維港泳擬12月復辦 香港單車節籌備中 盼明年首季舉行
盛事重臨 維港泳擬12月復辦 香港單車節籌備中 盼明年首季舉行
美酒佳餚購券形式 52餐廳品酒
美酒佳餚購券形式 52餐廳品酒
27宗涉警投訴1完成調查 記協：監警沒履職 投訴課：當事人無提供資料 無法追查
27宗涉警投訴1完成調查 記協：監警沒履職 投訴課：當事人無提供資料 無法追查
快必案官質疑辯方引用街訪欠謹慎
快必案官質疑辯方引用街訪欠謹慎
打針面癱者申賠遭拒 揭瑪嘉烈漏報 院方致歉 民主黨質疑副作用個案數量低估
打針面癱者申賠遭拒 揭瑪嘉烈漏報 院方致歉 民主黨質疑副作用個案數量低估
第6輪檢疫酒店增1500房 涵聖誕及農曆新年
第6輪檢疫酒店增1500房 涵聖誕及農曆新年
託養女童受虐後亡 認罪情侶求情稱悔疚
託養女童受虐後亡 認罪情侶求情稱悔疚
施政報告倡伙醫局研臨牀數據應用 科技園︰或作平台審批申請
施政報告倡伙醫局研臨牀數據應用 科技園︰或作平台審批申請
陳帆稱跨境鐵路可公開招標 張宇人倡引入內企
陳帆稱跨境鐵路可公開招標 張宇人倡引入內企
起重機斷鋼纜擊胸 地盤工人亡
起重機斷鋼纜擊胸 地盤工人亡
否認議員發言減少 李慧琼：立法成績亮麗
否認議員發言減少 李慧琼：立法成績亮麗
上司：不知張耀升用舊式對講機 否則不派入火場
上司：不知張耀升用舊式對講機 否則不派入火場
3歲童穿窗花爬出窗 卡晾衫架險墮樓
3歲童穿窗花爬出窗 卡晾衫架險墮樓
疑攀越圍欄 12歲男童電梯塔墮斃
疑攀越圍欄 12歲男童電梯塔墮斃
大灣區GBA專題：東莞 從世界工廠到科技大腦
大灣區GBA專題：東莞 從世界工廠到科技大腦
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】「環境變遷，資源稀缺」 澳門「愛瞞日報」停運
【Emily】「環境變遷，資源稀缺」 澳門「愛瞞日報」停運
【Emily】深圳社團倡開放沙頭角 發展生態旅遊
【Emily】深圳社團倡開放沙頭角 發展生態旅遊
【Emily】維基驚現「立選名單」上榜湯家驊：唔會選
【Emily】維基驚現「立選名單」上榜湯家驊：唔會選
【Emily】張達明偕仔女跑渣馬 為乳癌病人籌款
【Emily】張達明偕仔女跑渣馬 為乳癌病人籌款
【Emily】宣傳民調 民研小編貼手傷相
【Emily】宣傳民調 民研小編貼手傷相
【Emily】民記想做選委會「共主」？ 陳勇：我哋已係第一大黨
【Emily】民記想做選委會「共主」？ 陳勇：我哋已係第一大黨