次被告陳情 稱不再信港司法 符凱晴：若想重判令我後悔 悉隨尊便

旁聽者聞判後痛哭拭淚

審訊時一直有法律代表的符凱晴，昨成為唯一親自陳情的被告，她說如今「社會沒有空間討論法例合理與否」，「暴動條例的定義本來就模糊不清」，法庭重新詮釋後更易令人入罪及打壓異見，明言「已不再相信香港的司法制度，再高級的法庭亦不見得會聆聽異見者的聲音」。

其餘4名被告的大狀逐一作最後求情，首被告、工程系學生劉晉旭自小患地中海貧血症，身體孱弱，只因社會氣氛而誤墮法網，深感後悔，當天無投擲汽油彈，亦無令警員受傷，反之本性善良，不時參與義工派飯活動；案發後曾萌輕生念頭，幸好獲親友支持而積極面對。

第三被告、信息工程學系學生高梓斌獲9名親友撰寫求情信，力證他處處為人設想，面對案件難免有壓力，但他「從不展示負面情緒，反過來安慰朋友不要擔心」，他更熱中於服務社會，並非只懂讀書、游手好閒的青年，希望將來經營社企幫助長者，計劃如今雖遙遙無期，「但不代表他會放棄貢獻社會」。

第四被告陳歷釋

「無悔政治理念 唯悔傷至親心」

辯方又提到本來成績優異的第四被告、地理與資源管理系學生陳歷釋，因本案飽受煎熬，患上重性抑鬱障礙，導致成績大跌而需停學，影響深遠已是懲罰；並引述感化官指陳歷釋「堅持自己的清白」，無悔於自己的想法和政治理念，唯一後悔是令至親傷心。

至於曾任區議員助理的第五被告、政治與公共行政學系學生許貽顓，案發後仍努力完成學業，最終畢業，惟人生計劃已因本案受影響。

（反修例風暴）