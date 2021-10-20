港聞

港聞一

二號橋衝突 5中大生囚57至59月 無暴力證據 官稱須「考慮群體行為」判阻嚇刑罰

【明報專訊】前年11月11日中文大學「二號橋」衝突案，5名當時的中大學生早前被裁定暴動等4罪罪成，昨日在區域法院被判囚4年9個月至4年11個月，次被告、護理學系符凱晴親自陳情稱，若法庭要重判令她後悔及反省，「那便悉隨尊便」（見另稿）。暫委法官張潔宜（圖）說，雖無證據顯示5名被告親身作出暴力或擔任領導者，但其加入起了鼓勵作用，才會令衝擊足足維持一個多小時，正如控方所指「簡直是一個戰場」，故須考慮整個群體的暴力行為，判以阻嚇性刑罰。

目前兩宗中大衝突的暴動案已審結，首案中的被告張俊浩曾向警方投擲汽油彈等，法官李慶年以監禁4年半為暴動罪量刑；無施行暴力但有鼓勵他人「齊上齊落」的被告鄧希雯，以3年9個月作量刑。就本案而言，同一控罪量刑起點則為5年。綜合8名罪成的被告，本案次被告符凱晴刑期達4年11個月，為兩案之中最重（見圖）。

次被告符凱晴判最重 囚4年11月

本案5名被告案發時為中大生，依次為工程系劉晉旭（23歲）、護理學系符凱晴（23歲）、信息工程學系高梓斌（23歲）、地理與資源管理系陳歷釋（20歲）、政治與公共行政學系許貽顓（22歲），同面對暴動罪及在身處非法集結時使用蒙面物品罪，另符和許各被控一項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪。

官認同控方指「當時是戰場」

張官判刑時指出，當日共發生4次衝擊，數十名示威者在警方多次警告下仍不散去，更向警方投擲23枚汽油彈，其間以口罩及雨傘掩蓋身分，逃避罪責。5名被告在警方驅散後被截停，無證據顯示頭3次衝擊已在場，但當日情况被傳媒廣泛報道，他們不可能不知道現場情况，反而身穿深色衣物、戴上護具到場，可見是有意圖或鼓勵他人參與，其中符和許攜帶螺絲批及士巴拿到場更顯示是有備而來。單看第四次衝擊，示威者在短短兩分鐘內向警方施強烈攻勢，投擲了5枚汽油彈，現場火光熊熊、濃煙四處，正如控方所指「簡直是一個戰場」。

稱被告起「鼓勵作用」

令衝擊維持個多小時

張官稱，當日示威者不斷進出，各人加入起了鼓勵作用，衝擊才可維持一個多小時，基於整體嚴重性，即使5名被告當中無帶領角色、無實質參與，亦須考慮整個群體的暴力行為，判以阻嚇刑罰，對犯案滋事者迎頭棒喝，即時監禁是唯一選擇。

暴動罪以監禁5年作量刑起點，蒙面罪及管有工具罪分別以3個月及6個月作起點，源於同一事件，全部同期執行。考慮5人年輕和無案底，酌情予3個月扣減，刑期為4年9個月。惟次被告在另案保釋期間犯下本案，需加刑兩個月至4年11個月。

【案件編號：DCCC 436/20】

明報記者

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪 蒙面 暴動罪 中大二號橋 反修例運動

上 / 下一篇新聞

次被告陳情 稱不再信港司法 符凱晴：若想重判令我後悔 悉隨尊便
次被告陳情 稱不再信港司法 符凱晴：若想重判令我後悔 悉隨尊便
涉襲撞人的士司機 教師擬不認罪明年審
涉襲撞人的士司機 教師擬不認罪明年審
4女毁優品360改判更生 官稱須阻「有樣學樣」
4女毁優品360改判更生 官稱須阻「有樣學樣」
林鄭打石膏出院 稱手肘骨「崩了」 料兩三周癒合 「充電後再率港迎難而上」
林鄭打石膏出院 稱手肘骨「崩了」 料兩三周癒合 「充電後再率港迎難而上」
每3老婦1患骨質疏鬆 醫生籲50歲檢查
每3老婦1患骨質疏鬆 醫生籲50歲檢查
聶德權：「政治中立」論述引誤會 公務員要完全支持特首施政
聶德權：「政治中立」論述引誤會 公務員要完全支持特首施政
盛事重臨 維港泳擬12月復辦 香港單車節籌備中 盼明年首季舉行
盛事重臨 維港泳擬12月復辦 香港單車節籌備中 盼明年首季舉行
美酒佳餚購券形式 52餐廳品酒
美酒佳餚購券形式 52餐廳品酒
27宗涉警投訴1完成調查 記協：監警沒履職 投訴課：當事人無提供資料 無法追查
27宗涉警投訴1完成調查 記協：監警沒履職 投訴課：當事人無提供資料 無法追查
快必案官質疑辯方引用街訪欠謹慎
快必案官質疑辯方引用街訪欠謹慎
打針面癱者申賠遭拒 揭瑪嘉烈漏報 院方致歉 民主黨質疑副作用個案數量低估
打針面癱者申賠遭拒 揭瑪嘉烈漏報 院方致歉 民主黨質疑副作用個案數量低估
第6輪檢疫酒店增1500房 涵聖誕及農曆新年
第6輪檢疫酒店增1500房 涵聖誕及農曆新年
託養女童受虐後亡 認罪情侶求情稱悔疚
託養女童受虐後亡 認罪情侶求情稱悔疚
施政報告倡伙醫局研臨牀數據應用 科技園︰或作平台審批申請
施政報告倡伙醫局研臨牀數據應用 科技園︰或作平台審批申請
陳帆稱跨境鐵路可公開招標 張宇人倡引入內企
陳帆稱跨境鐵路可公開招標 張宇人倡引入內企
起重機斷鋼纜擊胸 地盤工人亡
起重機斷鋼纜擊胸 地盤工人亡
否認議員發言減少 李慧琼：立法成績亮麗
否認議員發言減少 李慧琼：立法成績亮麗
上司：不知張耀升用舊式對講機 否則不派入火場
上司：不知張耀升用舊式對講機 否則不派入火場
3歲童穿窗花爬出窗 卡晾衫架險墮樓
3歲童穿窗花爬出窗 卡晾衫架險墮樓
疑攀越圍欄 12歲男童電梯塔墮斃
疑攀越圍欄 12歲男童電梯塔墮斃
大灣區GBA專題：東莞 從世界工廠到科技大腦
大灣區GBA專題：東莞 從世界工廠到科技大腦
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】「環境變遷，資源稀缺」 澳門「愛瞞日報」停運
【Emily】「環境變遷，資源稀缺」 澳門「愛瞞日報」停運
【Emily】深圳社團倡開放沙頭角 發展生態旅遊
【Emily】深圳社團倡開放沙頭角 發展生態旅遊
【Emily】維基驚現「立選名單」上榜湯家驊：唔會選
【Emily】維基驚現「立選名單」上榜湯家驊：唔會選
【Emily】張達明偕仔女跑渣馬 為乳癌病人籌款
【Emily】張達明偕仔女跑渣馬 為乳癌病人籌款
【Emily】宣傳民調 民研小編貼手傷相
【Emily】宣傳民調 民研小編貼手傷相
【Emily】民記想做選委會「共主」？ 陳勇：我哋已係第一大黨
【Emily】民記想做選委會「共主」？ 陳勇：我哋已係第一大黨