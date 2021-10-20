二號橋衝突 5中大生囚57至59月 無暴力證據 官稱須「考慮群體行為」判阻嚇刑罰

目前兩宗中大衝突的暴動案已審結，首案中的被告張俊浩曾向警方投擲汽油彈等，法官李慶年以監禁4年半為暴動罪量刑；無施行暴力但有鼓勵他人「齊上齊落」的被告鄧希雯，以3年9個月作量刑。就本案而言，同一控罪量刑起點則為5年。綜合8名罪成的被告，本案次被告符凱晴刑期達4年11個月，為兩案之中最重（見圖）。

次被告符凱晴判最重 囚4年11月

本案5名被告案發時為中大生，依次為工程系劉晉旭（23歲）、護理學系符凱晴（23歲）、信息工程學系高梓斌（23歲）、地理與資源管理系陳歷釋（20歲）、政治與公共行政學系許貽顓（22歲），同面對暴動罪及在身處非法集結時使用蒙面物品罪，另符和許各被控一項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪。

官認同控方指「當時是戰場」

張官判刑時指出，當日共發生4次衝擊，數十名示威者在警方多次警告下仍不散去，更向警方投擲23枚汽油彈，其間以口罩及雨傘掩蓋身分，逃避罪責。5名被告在警方驅散後被截停，無證據顯示頭3次衝擊已在場，但當日情况被傳媒廣泛報道，他們不可能不知道現場情况，反而身穿深色衣物、戴上護具到場，可見是有意圖或鼓勵他人參與，其中符和許攜帶螺絲批及士巴拿到場更顯示是有備而來。單看第四次衝擊，示威者在短短兩分鐘內向警方施強烈攻勢，投擲了5枚汽油彈，現場火光熊熊、濃煙四處，正如控方所指「簡直是一個戰場」。

稱被告起「鼓勵作用」

令衝擊維持個多小時

張官稱，當日示威者不斷進出，各人加入起了鼓勵作用，衝擊才可維持一個多小時，基於整體嚴重性，即使5名被告當中無帶領角色、無實質參與，亦須考慮整個群體的暴力行為，判以阻嚇刑罰，對犯案滋事者迎頭棒喝，即時監禁是唯一選擇。

暴動罪以監禁5年作量刑起點，蒙面罪及管有工具罪分別以3個月及6個月作起點，源於同一事件，全部同期執行。考慮5人年輕和無案底，酌情予3個月扣減，刑期為4年9個月。惟次被告在另案保釋期間犯下本案，需加刑兩個月至4年11個月。

【案件編號：DCCC 436/20】

明報記者

（反修例風暴）

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