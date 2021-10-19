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港聞二

智庫倡沙頭角建新市鎮 設中港特別通行區

【明報專訊】民間智庫組織「博匯智庫」昨倡議在「北部都會區」外、位於沙頭角紅花嶺及周邊約800公頃土地，發展大型新市鎮，稱可提供16萬伙住宅，容納40萬人，首批居民最快可2027年底入住。博匯又倡議設立「深港特別通行區」，內地人員毋須過關進入通行區，以增加兩地人員交流。不過，政府早前把該區劃作興建郊野公園。

提供16萬伙 容納40萬人口

博匯智庫主席張量童表示，北部都會區外的東面，即沙頭角紅花嶺及周邊一帶，因緊接深圳羅湖及鹽田區邊界，而且設沙頭角口岸，認為應把握中央加強發展創科產業機遇，在該處發展大型新市鎮，並命名「新探戈之城」。

該新市鎮佔地800公頃，現時主要為綠化地帶，不涉任何棕地、濕地等，但位處政府擬議的「紅花嶺郊野公園」範圍內，目前99.8%屬官地。他認為在響應大灣區發展及促進深港經濟融合下，政府應重新檢討劃作郊野公園的想法，建16萬伙住宅，三成公屋，四成居屋，三成私樓，估計容納40萬人，主力發展創科產業，料創造8萬個職位。他又建議新市鎮以捷運連接上水和粉嶺站。

他續稱，新市鎮需以破格思維發展，建議由中央委派認可的中港企業組成「聯合體」，與政府簽訂公私營合作協議，由「聯合體」負責出資、策劃、施工及營運，有信心將整體成本維持每呎4000元以內；為協助青年上車，未來落成居屋擬每呎5000元出售。

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