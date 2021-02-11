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港聞二

明日大嶼首期千頃不變 二期700公頃「再諗」

【明報專訊】《2021年施政報告》提出發展新界北成為「北部都會區」，面積涉3萬公頃，但令社會關注兩期合共1700公頃的「明日大嶼」填海計劃會否縮減規模。特首林鄭月娥接受傳媒訪問時稱，第一期在交椅洲填海1000公頃的規模不會改變，至於第二期涉及700公頃的填海工程則可以「慢慢先」；又稱北部都會區將設3個濕地保育區，政府將運用公權力收回數百公頃的魚塘或濕地，以整存保護濕地區。林太昨在另一個公開場合亦稱，已得到指示可於今年底與內地中央機構，探討一種更方便的簽證安排，方便在港居住的外國人進入內地。

收回魚塘 冀整存保育濕地

林鄭月娥接受《星島日報》訪問時稱，明日大嶼第一期在交椅洲填海1000公頃的規模「一定不會變」，至於第二期700公頃的填海計劃就「慢慢先喇……第二日再諗」；但她強調政府不排除第二期700公頃填海，「1700（公頃）係整個願景，希望第二日仲可以做，但從來無話1700（公頃）一齊做。所以今日亦唔會話一定無1700（公頃）」。

另外，政府在北部都會區的發展規劃中，將設立3個濕地保育區，涉及南生圍、豐樂圍、大生圍、蠔殼圍等魚塘地帶。林太昨在粵港澳大灣區高峰論壇發言時稱，如果有部分重要濕地或魚塘需要積極保護，政府不會怕收地，願意以政府行為收回部分魚塘或濕地，以整全地保護濕地區，從而釋放其他沒有那麼高價值的濕地或魚塘地帶發展創科；但她澄清政府需收回的可能是數百公頃，而非報道所指的2000公頃，重申2000公頃是指該3個濕地保育區的總面積。翻查北部都會區發展策略報告書，當局提及估計收回私人濕地及魚塘的總面積約700公頃。

林太續稱，北部都會區在思維、策略上已跨越香港和深圳的行政界線，認為香港與內地的合作發展，都不應抱着「大香港」或「小香港」的心態，即抱着香港有優勢的態度，或有點自卑擔心未能追上深圳發展速度的心態，認為兩種心態都是「不積極」，應抱着「互補共贏」的心態合作，讓香港能更順利融入國家發展大局。

便利簽證安排 讓外國人進內地

她表示政府已得到指示，可於今年底與內地的中央機構探討一種更方便的簽證、簽注安排，方便在港居住、使用外國護照的外國人進入內地，認為此舉將會為大灣區建設帶來另一股新動力。她續稱，過去一年正商討香港跟珠海聯手，在珠海打造一個航空工業產地，包括飛機維修、高端飛機零部件和配件配送地等；又稱惠州正在做發電，而本港正要達至碳中和，可在能源方面和惠州合作。

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