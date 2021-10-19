灣區手記：門當戶對的拆遷 ／文：尚東美

「那麼你知不知道很多年輕人常常在那邊吃喝玩樂？」「不知道」；「你知不知道他們為什麼可以天天這樣花錢？」「不知道，但那邊消費是挺高的」；「你沒去過又怎知道那邊消費高？」「……」

「好吧，我告訴你，他們都是附近的拆遷戶，換到很多套房子，所以現在富起來了。」

相睇不比家世 比獲賠多少樓

這倒一言驚醒夢中人，當年廣州要發展天河區，將一帶的城中村舊區重建，並賠償給受影響居民，那時候還聽聞有「三代同離」，即住在城中村的丈夫和妻子離婚，再叫兒子跟媳婦離婚，然後還讓老爸和老媽離婚，這樣一來3個戶口變6個，拆遷賠償足足多一倍，如果外父和外母也住城中村，那肯定也會樂滋滋的辦離婚證去。

那位廣州朋友又問筆者：「你知不知道那些拆遷戶怎相睇？」「不知道，比樣貌？比身家？」「錯，比房子，不是比有沒有房，而是比賠了多少房，你賠8間，我賠10間，那就叫門當戶對。」

當然無論是「三代同離」還是「相睇比賠多少房」，都只是道聽塗說當笑話，但筆者聽罷倒是不無感慨。記得很多年以前，拆遷戶在內地是悲慘的代名詞，多少家破人亡、血肉長城都在抵抗徵地拆遷中發生，多少上訪者無助地祈求媒體曝光不法，冀獲公正裁判；而隨着中央嚴厲整治違規徵地，規範拆遷賠償，雖現在還未稱得上「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏」，但在不知不覺間，拆遷戶已不再等同於「上訪戶」，而是內地民眾心中的「暴發戶」。

文：尚東美