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大灣區GBA新聞：首設多省「特色產品區」 另闢「江門製造」專區

【明報專訊】廣交會復辦實體展，企業與採購商再度匯聚，灣區城市之一的江門市政府亦趁機首次在會場設立「江門製造」推廣專區。專區置於琶洲展館正門入口，十分當眼，展出包括電單車、家電、衛浴、園藝等當地企業產品。

江門市商務局長趙瑞思表示，是次該市參加廣交會線上展的企業有253家，參加線下展有85家，共有展位284個，包括取得品牌展位的維達紙業、金萊特電器、金羚集團、大冶摩托、華藝衛浴等重點外貿企業共32家。市政府亦組織了5000多名採購商與會，幫助企業尋找上下游客戶，大力開拓國內及國際市場，加快融入國家雙循環新發展格局；同時利用廣交會的機會，圍繞八大戰略產業與參展的龍頭企業、專精特新企業等重點洽談對接，精準招商。

另外，本屆廣交會首次設立「鄉村振興特色產品展區」，幫助鄉村企業開拓市場，展區匯聚了湖南、貴州、甘肅、廣西、新疆等多個省區的883家企業，展示食品、服裝、箱包、玩具、機械設備等地方特色產品，例如貴州刺梨膏、新疆大棗、西藏藏紅花，還有不少地方特色手工藝品與服飾等。

其中，來自青海省的鑫薩潔吉進出口貿易有限公司是首次參加廣交會，帶來了主要產品冬蟲夏草。董事長索南潔吉表示，冬蟲夏草可泡茶、磨粉配藥和作為食材，「廣東人愛喝湯，相信他們會喜歡我的產品」。她也希望能趁參展機會向海外採購商推薦冬蟲夏草，為公司打開海外市場。

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