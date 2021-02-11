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大灣區GBA新聞：稱去年網上展反應差 「產品不能只靠圖片介紹」 廣交會港商：實體展難取代

【明報專訊】第130屆廣交會今日閉幕，疫情影響下今屆展期只有5天，且不少海外採購商未能與會，令人流遜於往屆，有參展商稱首兩天人流比以前少一半。雖然有聲音指出，展覽業經過新冠一役，或漸漸從線下轉移至線上，但本屆廣交會作為首個疫時舉行實體展的中國重要貿易展覽，不少港商仍樂意到場參展和採購，因覺得實體展可觸到的展品與面對面的交流，還是有存在價值。

明報記者 陳子凌

冷風機展商：要親自感受夠不夠凍

「我們生產的冷風機，客戶一定要親自感受才知道夠不夠凍，溫度和風力是否符合他們需要。」來自香港的新發集團有限公司，負責人溫先生（圖）說。

新發集團的客戶主要來自東南亞和日韓等海外市場，溫先生表示，今次廣交會人流大不如前，首兩日還算可以，但比過往少了一半，尤其海外採購商不多；第三日及昨日人流則比較少，昨午基本已沒什麼人逛展館。不過，可能考慮到海外採購商難與會，廣交會今次首度對境內採購商開放，溫先生說今次多了內地電商諮詢。展會今天閉幕，溫先生不打算到場，「大家都理解是疫情封關影響（今屆）客流」，來屆仍樂意參加。

即使客流較少仍願參展，溫先生解釋，至少可趁機會展示公司新產品，試試市場反應，而且公司過去幾年一直有參加廣交會，去年廣交會因疫情改為網上展，但公司參加了一次就沒繼續，「反應較差，我們的產品不能只靠網上圖片去介紹」，因此今屆廣交會復辦實體展，公司立即申請參展。

港電子展細滬進博會高大上 廣交會「接地氣」

新發集團亦有參加香港的電子展和上海的進博會，比起這兩個展覽，溫先生覺得還是廣交會較適合。他說，香港展場空間有限，近年多了內地大企業參展，變相令他們這些中小企的展位被迫「靠邊站」，上海的進博會又過於「高大上」，反而較「接地氣」的廣交會更適合他們。

疫下人流減 入場客人採購意欲反增

廠房位於江門市的港商、寶來塑膠製品有限公司董事長梁錦豪（圖）亦認同，有些產品必須看得到、摸得着才能了解，不能單憑上網看，而且參展可與新、老客戶見面交流。雖然今次展會整體客流量較疫前少，但梁錦豪認為到場客人採購意欲比以前強，公司首3日已獲俄羅斯、越南及智利的採購商簽訂單，總額約82萬美元，另有10個境外採購商有初步意向，只待談價錢。

雖然隔離政策令一些在港採購商沒法趕及到廣州，但貿發局今次也率領了一批已在內地的香港採購商與會。有份隨團的香港採購商Eddy，同樣認為實體展難被取代，他想在是次廣交會發掘一些與文創相關的東西，首日便在鄉村振興特色產品展區（見另稿）逗留兩小時，「你上網一張張產品照片看，沒法即場交流，看一會已經很累人，所以實體展還是有繼續舉行的必要」。

不計2020年網上展，翻查統計，2015至2019年共10屆的廣交會，與會採購商介乎18萬至20萬人之間，今屆統計數字則有待大會公布。

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