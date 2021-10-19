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迪士尼分日子訂票價 年票加價最多12%

【明報專訊】香港迪士尼樂園今日起引入票價分級制，按需求釐定兩級票價，新安排之下「特定日子」的1日門票大部分將加價，其中小童票加價一成，而年票「奇妙處處通」下月20日起亦會加價最多12%。

「特定日子」標準票699元

迪士尼今起調整票價機制，門票將按需求釐定兩級票價，「普通日子」新票價不變，「特定日子」如部分周末、公眾假期等，除了長者和樂悠咭之外，其餘票會加價，小童票加幅最大，加一成至524元；標準門票加9%至699元。首個「特定日子」是11月20日，樂園會在網站公布「特定日子」的日期。迪士尼稱，新票價分級制鼓勵旅客於全年不同時間入園，協助樂園更有效管理需求。

2日門票亦由今日起加價，小童票加7%至649元，標準票加5%至865元，長者票價不變，為170元。2日門票不會再劃分特別日子。

而年票「奇妙處處通」部分會籍於11月20日起加價，加幅最多是小童和學生白金卡，由2569元加至2878元，加幅12%，成人白金卡加11%至3998元。迪士尼表示，會推出「奇妙處處通」提前續會優惠，明年4月30日或之前到期會員，可在今日至11月19日為原有白金卡或金卡會籍續會，或升級至白金卡或金卡會籍，可享舊價七折優惠，並獲贈額外多一個月會籍。

海園：有新優惠會公布

至於海洋公園，標準入場門票為成人498元，小童249元，現時公園正推周一至周四門票優惠，成人票298元，小童票179元。本報向海洋公園查詢有否加價計劃，發言人回覆稱如有新優惠會適時公布。

昂坪360首3季人流倍增

另外，昂坪360董事總經理劉偉明昨日表示，今年首3季人流較去年同期上升一倍，日均訪客逾1000人；今年國慶節訪客較去年升兩倍，是今年單日最多旅客到訪的日子。不過，今年首3季的日均訪客量，比起2018年日均5000人次仍有距離。

劉偉明說，訪客數目增加估計和疫情緩和有關，且港人無法出遊，要在本地找娛樂，今年港人到訪數目較疫情前增加一倍。他稱期盼通關，至於通關後有否計劃推優惠吸客，他說現階段無法做計劃。

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