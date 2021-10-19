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調查：今年實際調薪-0.4% 10年首負 明年料平均加3% 學者：生意恢復增人手

【明報專訊】香港人力資源管理學會昨日發表年度薪酬趨勢調查，指僱員今年平均加薪1%，扣除通脹率後實際薪酬調整為-0.4%，為過去10年首現負數，並料明年平均加薪3%，形容預測屬審慎樂觀。有經濟學者稱近期經濟向好，即使明年仍有疫情，市民已較適應，料會有更多經濟活動，僱主在生意恢復下也需請人或加薪挽留員工。

今年平均加1% 通脹1.4%

人力資源管理學會訪問16個行業115間機構，涵蓋16.28萬名僱員，獲105間機構提供數據，發現僱員今年平均基本薪酬調整為1%，為2010年以來最低，扣除今年首8個月平均通脹率1.4%後，實際調薪為-0.4%。

105間機構中，68.6%受訪機構今年加薪，30.5%機構凍薪，1%機構減薪；介乎500至1000名僱員的中型企業平均加薪幅度最高，達2.8%，不足500名僱員的小型企業及有多於千名僱員的大型企業，分別平均加薪1.4%及0.7%。逾半受訪機構未決定明年會否加薪，37%機構稱會加薪，6%將凍薪，學會預計明年平均加薪3%。

人力學會稱預測審慎樂觀

雖然明年加薪幅度預測較今年高，但翻查資料，港府8月指隨着經濟復蘇，本地和外圍的價格壓力在短期內或會進一步增加；另外有多家銀行的分析師預測明年全年通脹達2%或以上。

就今年平均加薪1%，香港人力資源管理學會副會長孔于人稱，本港仍未回復疫前情况，加上仍有社交距離、封關等措施，調查結果符合期望。至於預測來年加薪3%，他形容預測「傾向審慎樂觀」，企業面對恢復營運能力的困難，也需大量人才協助走出逆境，又指經歷了凍薪或減薪，加薪亦是對僱員的合理獎賞。

浸大財務及決策學系副教授麥萃才表示，近期疫情緩和，香港經濟向好，雖未回復至2018年或2019年初水平，但不少行業生意恢復，亦相信即使明年仍有疫情，市民及社會已較適應，料會有更多經濟活動，僱員有望平均加薪1%至3%，加幅視乎行業。他續指有些行業在疫情期間裁員或凍薪，但現時生意恢復，僱主需再請人或加薪留人。

港九勞工社團聯會昨亦公布薪酬趨勢及期望調查結果，調查訪問2512名僱員，約七成受訪者過去一年被凍薪，一成半被減薪。勞聯認為隨着經濟逐漸復蘇，建議明年加薪至少6%。

相關字詞﹕加人工 薪酬調整 打工仔 人力資源調查

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