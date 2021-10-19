指張耀升請纓進入 助理消防區長：當時火場無異樣

早前有證供稱，4名高層在起火首日（2016年6月21日）商討後採用「2+2」策略，從包括坍塌搜救專隊等的「技術救援隊」及「煙火特遣隊」內各派兩員入內爆破倉庫和拉喉救火，屬坍塌搜救專隊的張耀升及尹建偉其後伙拍入內，惟高層事後才知悉策略有變。

稱隊員已疲 張首入火場體力較佳

有份商討的余家銳昨有不同說法，他稱曾向上司翁錦雄指隊員已很疲累，加上技術救援隊有小型工具快速爆破，他與另外3名高層同意兩隊「拍住做」，首次各派兩員入火場，成效不錯後便繼續此安排，無指明固定「2+2」。

及至時任高級消防隊長黎健武撤出火場，稱曾一度撲熄天花板的明火，余認為難得火勢受控，故稱「搵人揸番條喉好啲！」坍塌搜救專隊的張耀升聞言稱「阿sir，等我嚟啦！我同阿Ray（同隊隊員尹建偉）入去」。

余稱，當時火場無異樣，且未曾入火場的張和尹相對體力充沛，相信可應付此工作，其後再沿直喉撤出，批准二人到主走廊找喉筆。而當時另有兩名煙火特遣隊隊員於相若時間進入火場，但他們是要到第一橫巷內進行較複雜的接駁消防喉，故4人分兩組行動，換言之張和尹行動時無煙火特遣隊陪同。

謂「2+2」非固定 張只找喉筆毋須爆破

死因研訊主任程慧明問余每次行動是否每隊至少各派一員？余確認。主任又問，輪到第四批即張和尹入場時，是否應沿用先前的部署？余稱要視乎現場需要，張和尹只是入去找喉筆，毋須爆破。

主任追問，為何不向上司翁錦雄要求調派人手「揸水喉」，余稱火場爭分奪秒，通知上司和調配人手需時，其他人的體力或不及二人，但承認知悉用對講機可通知兩名上司指張和尹要入火場，但當時無這樣做。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 333-4/16】

（迷你倉大火）