快必案辯方專家：控方「光時」舊義當新義 語言謬誤

控方播梁天琦造勢片 惹官不滿煞停

劉智鵬的報告指出，「光復」一詞由三國時代至明朝，有恢復領土及政權的意思，至於「革命」一詞自先秦開始，具推翻政權的意思，「光時」口號則是由梁天琦原創。

控方在庭上播放2016年立法會新界東選舉梁天琦造勢大會片段，國安法指定法官陳廣池一度打斷及質疑片段並不爭議，更稱「點解控方要喺咁莊嚴嘅刑事審訊法庭播放呢位人士嘅政治表述？」控辯雙方商討後，決定停止播放。

倘中聯辦外喊「港人加油」 劉智鵬稱煽惑

辯方資深大律師蔡維邦盤問劉智鵬，有人在反修例運動高呼「香港人加油」等口號，這些口號是否煽惑，劉回答「所有用語都有詮釋可能」。辯方遂追問前年7．21有人在中聯辦外高呼該口號，是否煽惑，劉智鵬表示認同。

辯方續舉出法國大革命、工業革命等例子，指出「革命」一字有不同意義，劉智鵬則稱「時代革命」是基於「光復香港」的前設下，且此8字是梁天琦參選時首次使用，故有清晰的政治語境。

辯方專家梁曉姿作供稱，控方專家只聚焦於歷史分析。她不認為字眼1000年前的意思，對理解近代意義有何幫助。其報告又引用Google的數據庫，該資料庫亦存取多達130億中文字，「光復」等字眼，於2019年被引用的頻率最高。

陳官多番質疑梁曉姿的研究方法，「中文字單字意思及組合字，可以是兩碼子的事，涉案的8個字，130億有咩幫助？」他又反駁中文字詞歷史悠長及有其框架，不可否定字詞的歷史意義。

梁曉姿又反駁劉智鵬說法，稱2019年示威者對古代中國用語未必有一樣理解，而劉假定字詞不會隨時間改變，做法不正確。她亦批評劉把字詞舊有意思當成新意思，犯了語言謬誤。

梁認為，「光時」是政治口號，上街示威的人很多，但不認為他們有同一個想法，或能通過口號凝聚想法，因為政治性口號多數「故意地模糊」，以團結部分人，故沒有清晰的議程。案件今續。

【案件編號：DCCC 927-8、930/20】

（港區國安法）