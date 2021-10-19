周日國安法下首渣馬 稱服裝顏色文字不限

往年賽事部分跑手均穿奇裝異服或展示具政治訴求的標語，被問到賽日如有跑手身穿涉政治宣傳或涉違反國安法的服裝，大會將如何處理，籌委會主席高威林表示，全世界的馬拉松均有很多選手穿奇裝異服，比賽沒特別限制服裝，「唔理你咩顏色」；但如服裝太厚重，中途脫下或阻礙其他跑手，起跑前大會將適當檢查。

被問「光時」字句 高威林：不關賽會事

被問到如有跑手身穿印有「香港加油」字眼的服裝，會否影響參賽資格，高回應時稱「香港加油」含義沒問題，「轉做『跑手加油』好啲，香港一直都加緊油，只有進步，無退步」。至於「光時」等字句，高稱「這不關賽會事」。

警方交代渣馬當日封路安排時，亦被問及賽事期間國安法執法事宜，西九龍交通執行及管制組總督察何雋軒表示，國安法對正常賽事「無乜影響」，希望參賽者享受過程，如有特別服飾，大會或檢查是否對賽事有影響。

香港田徑總會表示，參賽者須於明日（20日）前預約在21日至23日期間，前往維園硬地足球場領取選手包及檢測，事前須在網上填妥健康申報表，檢測後會為選手戴上識別手帶，至賽後才可拆除。為減少人群聚集，比賽日不提供行李寄存服務，田總行政總監伍于豪稱，跑手可於領取選手包當日，同時寄存行李，包括賽後更換的衣服。

明日前預約領包檢測 起步後才可脫口罩

因應疫情，今年渣馬參賽名額減至1.85萬，並將採用流水式、分組起跑，跑手起步後才可脫口罩，離開終點限制區便要重新佩戴，大會稱將於起點50至100米範圍內及終點放置口罩回收桶。

全馬及半馬賽事將在尖沙嘴彌敦道近美麗華酒店出發，10公里改由西隧收費廣場出發，大會解釋因今年參賽名額減少，不希望額外封閉東區走廊，3項賽事終點均設於維園。

運輸署表示，因應賽事安排，周六晚11時半起全港多處分階段實施臨時封路安排，至周日下午約4時半，涉及青嶼幹線（青馬大橋）、汀九橋往九龍、西隧往港島等路段，約230條巴士線及40條專線小巴路線需分階段實施改道、縮短或暫停服務。另港鐵8條鐵路線提早開頭班車，屯馬線及東鐵線頭班車周日凌晨3時25分開出。