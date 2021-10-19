科興：第三針可能必須

本港昨增加5宗新冠病毒輸入個案，均是男患者，沒病徵，分別從英國、菲律賓、尼日利亞、加納和卡塔爾抵港，所有人均接種至少一劑疫苗，全部驗出L452R變異病毒株。

稱研究顯示應與次針至少隔28天

科興早前引述智利的數據，指接種第三針科興後對有症狀感染者的保護效果由56%提高至80.2%。

科興發言人昨回覆本報查詢，指所有種類疫苗在完成基礎免疫接種後6個月，抗體水平顯著下降，據智利的真實世界研究顯示，第三劑可顯著提高預防有病徵感染和入院的保護效果。

至於打第三針要相隔多久，發言人表示，以往研究顯示，與第二針相隔28日至8個月接種第三針，抗體水平顯著升高，安全性良好；另有研究顯示，第二、三劑相隔6、9和12個月接種，保護效果沒區別。綜合上述研究，第三針應至少相隔28天，在相隔6至12個月接種的效果沒顯著差異。

卡塔爾航空禁多哈飛港 為期兩周

疫苗方面，澳門目前12至19歲的接種率只有四成的接種率，當地昨起將接種滅活新冠疫苗的適用年齡下調至年滿12歲，當局預料12至19歲的接種率將會持續上升。本港公立醫院昨日起增加4個接種站至7個，公務員事務局長聶德權昨表示，在屯門醫院設立的首批接種站最受歡迎，高峰期一天接種逾160劑。

此外，卡塔爾航空於本月13日和16日由多哈抵港的兩個航班QR818，各有兩名乘客經抵港檢測確診，昨起卡塔爾航空客機禁止由多哈着陸香港，為期兩周。

（新冠疫情）