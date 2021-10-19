港聞

港聞二

月初赴京活動 林健鋒：港有不明個案要折返

【明報專訊】本港10月初出現不明源頭個案，全國人大常委譚耀宗因而被拒上京出席今日開幕的常委會會議。身兼全國政協委員的立法會議員林健鋒昨透露，他10日前上京出席活動，已抵北京酒店並完成核酸檢測，但因香港有不明源頭個案，故被拒參加活動而需返港。政制及內地事務局長曾國衞昨於立法會政制事務委員會上表示，正等候與內地第二次專家對接會議，內地專家或來港考察；至於健康碼，他稱「在盡可能的情况下，水準、做法，盡量與內地保持一致」。

曾國衞：健康碼盡量與內地一致

林健鋒昨在委員會會議稱：「好多人又指要民主、自由、私隱等問題，我們的經濟重要，抑或一小撮人經常持這幾個口號，阻止我們的社會發展重要呢？」他會後接受查詢時稱，他非要全民安裝有追蹤功能的健康碼，但「你想返去（內地）你要有」。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，澳門健康碼不設追蹤功能，但電話實名制，加上當地醫療數據全面電子化，醫療體系以公營為主，如患者不適求診，健康碼會自動轉為「黃碼」；如病毒檢測呈陽性或屬高度懷疑感染個案，則會變成「紅碼」。他續稱，澳門居民身分證登記有地址，當局可追尋「紅碼」者住址，將住所大廈附近範圍封區檢測。

何栢良：應收緊填紙仔許可 用安心

何栢良認為不一定要跟隨內地、澳門，但部分措施要同步改善，否則難說服內地通關。他指本港檢疫酒店「接二連三」有檢疫者擅自離開，沒警員把守，要避免此情况。目前A和B類食肆容許「填紙仔」記錄食客資料，他認為應收窄「填紙仔」的許可，如兒童及長者等符合特定條件的人除外，其他顧客須使用「安心出行」。

至於新冠疫苗接種率，他指12至19歲群組接種率剛滿七成，而20至59歲的工作人口接種率約78%，仍有100萬人未打針；60歲或以上亦有100萬人未接種，呼籲政府盡快推出第二輪谷針措施。

（新冠疫情）

相關字詞﹕曾國衞 林健鋒 何栢良 健康碼 通關

上 / 下一篇新聞

歧視例擬修訂 保護內地來港者 研賦權平機會蒐證 無受屈人照可執法
歧視例擬修訂 保護內地來港者 研賦權平機會蒐證 無受屈人照可執法
林鄭禮賓府跌倒骨折留院
林鄭禮賓府跌倒骨折留院
請孫補屋電話甫掛 老宅塌牆傷九旬婦
請孫補屋電話甫掛 老宅塌牆傷九旬婦
區選敗將 民建聯胡健民任政制副局
區選敗將 民建聯胡健民任政制副局
警喝記你老母裁屬實 投訴課將跟進 商台記者投訴被棍毆 裁無法追查
警喝記你老母裁屬實 投訴課將跟進 商台記者投訴被棍毆 裁無法追查
潘母記招邀對質 陳同佳不會出席
潘母記招邀對質 陳同佳不會出席
科興：第三針可能必須
科興：第三針可能必須
兩警供詞矛盾 無戴罩外賣員阻差罪脫
兩警供詞矛盾 無戴罩外賣員阻差罪脫
周日國安法下首渣馬 稱服裝顏色文字不限
周日國安法下首渣馬 稱服裝顏色文字不限
快必案辯方專家：控方「光時」舊義當新義 語言謬誤
快必案辯方專家：控方「光時」舊義當新義 語言謬誤
指張耀升請纓進入 助理消防區長：當時火場無異樣
指張耀升請纓進入 助理消防區長：當時火場無異樣
購工廈單位未獲提供轉讓契 錢大康夫婦入稟
購工廈單位未獲提供轉讓契 錢大康夫婦入稟
調查：今年實際調薪-0.4% 10年首負 明年料平均加3% 學者：生意恢復增人手
調查：今年實際調薪-0.4% 10年首負 明年料平均加3% 學者：生意恢復增人手
迪士尼分日子訂票價 年票加價最多12%
迪士尼分日子訂票價 年票加價最多12%
大灣區GBA新聞：稱去年網上展反應差 「產品不能只靠圖片介紹」 廣交會港商：實體展難取代
大灣區GBA新聞：稱去年網上展反應差 「產品不能只靠圖片介紹」 廣交會港商：實體展難取代
大灣區GBA新聞：首設多省「特色產品區」 另闢「江門製造」專區
大灣區GBA新聞：首設多省「特色產品區」 另闢「江門製造」專區
灣區手記：門當戶對的拆遷 ／文：尚東美
灣區手記：門當戶對的拆遷 ／文：尚東美
明日大嶼首期千頃不變 二期700公頃「再諗」
明日大嶼首期千頃不變 二期700公頃「再諗」
智庫倡沙頭角建新市鎮 設中港特別通行區
智庫倡沙頭角建新市鎮 設中港特別通行區
涉港鐵站偷拍女藝人裙底 15歲男童被捕
涉港鐵站偷拍女藝人裙底 15歲男童被捕
雙層遊艇短路起火燒毁
雙層遊艇短路起火燒毁
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】阿廷牆內愛上《音樂情人》 獄中信稱能保存真我已是幸福
【Emily】阿廷牆內愛上《音樂情人》 獄中信稱能保存真我已是幸福
【Emily】八國聯軍書被指涉違國安法 梁美芬促監督 楊潤雄：非教局管
【Emily】八國聯軍書被指涉違國安法 梁美芬促監督 楊潤雄：非教局管
【Emily】170校友踢西瓜波 賀聖保羅書院170歲
【Emily】170校友踢西瓜波 賀聖保羅書院170歲
【Emily】Vivienne Tam昂坪線上騷 曬健康時裝
【Emily】Vivienne Tam昂坪線上騷 曬健康時裝
【Emily】法律界3‧26慈善步行日 盼千人參與
【Emily】法律界3‧26慈善步行日 盼千人參與
【Emily】藝術家以竹篾編織 長臂猿利東街「出沒」籲保育
【Emily】藝術家以竹篾編織 長臂猿利東街「出沒」籲保育