月初赴京活動 林健鋒：港有不明個案要折返

曾國衞：健康碼盡量與內地一致

林健鋒昨在委員會會議稱：「好多人又指要民主、自由、私隱等問題，我們的經濟重要，抑或一小撮人經常持這幾個口號，阻止我們的社會發展重要呢？」他會後接受查詢時稱，他非要全民安裝有追蹤功能的健康碼，但「你想返去（內地）你要有」。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，澳門健康碼不設追蹤功能，但電話實名制，加上當地醫療數據全面電子化，醫療體系以公營為主，如患者不適求診，健康碼會自動轉為「黃碼」；如病毒檢測呈陽性或屬高度懷疑感染個案，則會變成「紅碼」。他續稱，澳門居民身分證登記有地址，當局可追尋「紅碼」者住址，將住所大廈附近範圍封區檢測。

何栢良：應收緊填紙仔許可 用安心

何栢良認為不一定要跟隨內地、澳門，但部分措施要同步改善，否則難說服內地通關。他指本港檢疫酒店「接二連三」有檢疫者擅自離開，沒警員把守，要避免此情况。目前A和B類食肆容許「填紙仔」記錄食客資料，他認為應收窄「填紙仔」的許可，如兒童及長者等符合特定條件的人除外，其他顧客須使用「安心出行」。

至於新冠疫苗接種率，他指12至19歲群組接種率剛滿七成，而20至59歲的工作人口接種率約78%，仍有100萬人未打針；60歲或以上亦有100萬人未接種，呼籲政府盡快推出第二輪谷針措施。

（新冠疫情）