潘母記招邀對質 陳同佳不會出席

管浩鳴李慧琼周浩鼎拒出席

管浩鳴昨晚向傳媒表示，陳同佳已知道潘母的邀請，但他不會出席，未有說明原因。管浩鳴、李慧琼和周浩鼎亦分別回覆說不會出席。

潘母：準備電話 促陳即場投案

潘母表示，台灣政府早已公開投案的聯絡電話，惟陳同佳一直沒投案，批評他諸多藉口。她明天會準備電話，內有投案電話號碼，「畀殺人兇手陳同佳，當住全香港人面前，即場打呢個電話投案」，正如他出獄當日許下的承諾。她又指既然特區政府無能力解決陳同佳殺人案，希望中聯辦主任駱惠寧介入。

保安局長鄧炳強早前接受有線新聞專訪，被問潘母希望與陳同佳對話，保安局會否協調，他說「這件事上保安局沒有角色」，一個人是否願意見另一個人，法例上沒有要求。對於市民在街上碰到殺人犯或會害怕，鄧說很難控制每人的想法，「香港有好多殺人犯，坐完監出嚟，都係一個人嚟㗎，都係要正常生活㗎」。被問是否要大家原諒陳同佳，他說陳在港犯的罪行已完結，並已服刑。

鄧炳強：殺人犯坐完監都要正常生活

就潘母的邀請，保安局發言人表示，稍後會回覆她。至於港府在陳同佳案還有沒有參與角色、有否與台灣政府聯繫，局方表示特區政府一直希望陳同佳可盡早赴台承擔法律責任，重申現時解決事件、批准陳赴台承擔法律責任的主導權在台灣當局，只要台灣批准入境，雙方警務單位便可展開行程安排研究。

有關蕭澤頤明天會否出席，警方表示，在保安局回覆潘母時會一併回覆。

李慧琼則稱，從報道得知陳已離開警方安排的住所，潘太將約見官員及陳商討事情進展，即陳回台事宜，「據我所知民建聯無再獲得任何其他資料或曾因此接見或會見任何人，我所知潘媽曾交帶我們如非此事有進展毋須找她，除近日傳來所謂『邀請』， 亦暫無任何方面有進一步接觸」。她重申其個人堅持，指陳同佳必須為此案交代。

周浩鼎稱一直以來希望陳同佳盡快往台灣自首，籲台灣當局不要再政治操弄。他認為事件關鍵在台灣態度，盡快批予簽證讓陳到台灣自首及接受法律制裁。