港聞

港聞二

警喝記你老母裁屬實 投訴課將跟進 商台記者投訴被棍毆 裁無法追查

【明報專訊】2019年6月12日金鐘爆發反修例示威，警方的速龍小隊驅散示威者期間，商業電台一名記者在表明身分後，仍被警員揮棍推撞，並被一名警員喝罵「記你老母」。據商台昨日報道，投訴警察課裁定警員不禮貌的投訴有足夠可靠證據，列為「獲證明屬實」，將會作出「適當跟進行動」。至於就警員揮棍毆打的投訴，警方指未能確定被投訴人身分，因此列為「無法追查」。

另投訴被不恰當驅散 裁「無錯」

對於涉事警員有何具體跟進或紀律處分，警方回覆稱，投訴警察課已按既定程序，公平公正地完成調查，不會評論個別案件。

綜合商台及傳媒片段，當日晚上速龍小隊在金鐘展開驅散行動，商台一名記者在金鐘道與正義道一帶採訪，他曾向警員表明自己是記者，但仍被警員揮警棍驅趕及推撞，其間有警員向記者呼喊「記你老母」。該名商台記者事後投訴警方不禮貌，此外亦投訴當時被警員以警棍毆打。

事隔逾兩年，據商台昨日報道，警方經調查後，對於警員向記者呼喊「記你老母」，「有足夠可靠證據，列為獲證明屬實」。至於就警員揮棍毆打的投訴，警方指影片未能詳細記錄事件或顯示相關警員身分，審視警方紀錄後亦未能確定被投訴人身分，有關指控被列為「無法追查」。另外，對於特別戰術小隊不恰當地驅散的投訴，警方裁定「並無過錯」。

沙田衝突噴胡椒裁無過錯

此外，前年7月沙田警民衝突期間，有警員向商台記者面部施放胡椒噴劑及用盾牌遮擋拍攝和推撞記者，其間有警員喝罵記者「搞亂社會」，並阻撓通過電梯到新城市廣場和沙田站採訪。商台昨報道，投訴警察課裁定濫用職權、行為不當、粗魯無禮和疏忽職守的指控為「並無過錯」，並解釋當晚有暴力示威者聚集，環境混亂，有必要施放胡椒噴劑，已勸喻記者離開；至於沒有禮貌及行為不當的指控，則分別列為「無法證實」和「無法追查」。

（反修例風暴）

相關字詞﹕警察 反修例風暴 記者 商台

上 / 下一篇新聞

歧視例擬修訂 保護內地來港者 研賦權平機會蒐證 無受屈人照可執法
歧視例擬修訂 保護內地來港者 研賦權平機會蒐證 無受屈人照可執法
林鄭禮賓府跌倒骨折留院
林鄭禮賓府跌倒骨折留院
請孫補屋電話甫掛 老宅塌牆傷九旬婦
請孫補屋電話甫掛 老宅塌牆傷九旬婦
區選敗將 民建聯胡健民任政制副局
區選敗將 民建聯胡健民任政制副局
潘母記招邀對質 陳同佳不會出席
潘母記招邀對質 陳同佳不會出席
月初赴京活動 林健鋒：港有不明個案要折返
月初赴京活動 林健鋒：港有不明個案要折返
科興：第三針可能必須
科興：第三針可能必須
兩警供詞矛盾 無戴罩外賣員阻差罪脫
兩警供詞矛盾 無戴罩外賣員阻差罪脫
周日國安法下首渣馬 稱服裝顏色文字不限
周日國安法下首渣馬 稱服裝顏色文字不限
快必案辯方專家：控方「光時」舊義當新義 語言謬誤
快必案辯方專家：控方「光時」舊義當新義 語言謬誤
指張耀升請纓進入 助理消防區長：當時火場無異樣
指張耀升請纓進入 助理消防區長：當時火場無異樣
購工廈單位未獲提供轉讓契 錢大康夫婦入稟
購工廈單位未獲提供轉讓契 錢大康夫婦入稟
調查：今年實際調薪-0.4% 10年首負 明年料平均加3% 學者：生意恢復增人手
調查：今年實際調薪-0.4% 10年首負 明年料平均加3% 學者：生意恢復增人手
迪士尼分日子訂票價 年票加價最多12%
迪士尼分日子訂票價 年票加價最多12%
大灣區GBA新聞：稱去年網上展反應差 「產品不能只靠圖片介紹」 廣交會港商：實體展難取代
大灣區GBA新聞：稱去年網上展反應差 「產品不能只靠圖片介紹」 廣交會港商：實體展難取代
大灣區GBA新聞：首設多省「特色產品區」 另闢「江門製造」專區
大灣區GBA新聞：首設多省「特色產品區」 另闢「江門製造」專區
灣區手記：門當戶對的拆遷 ／文：尚東美
灣區手記：門當戶對的拆遷 ／文：尚東美
明日大嶼首期千頃不變 二期700公頃「再諗」
明日大嶼首期千頃不變 二期700公頃「再諗」
智庫倡沙頭角建新市鎮 設中港特別通行區
智庫倡沙頭角建新市鎮 設中港特別通行區
涉港鐵站偷拍女藝人裙底 15歲男童被捕
涉港鐵站偷拍女藝人裙底 15歲男童被捕
雙層遊艇短路起火燒毁
雙層遊艇短路起火燒毁
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】阿廷牆內愛上《音樂情人》 獄中信稱能保存真我已是幸福
【Emily】阿廷牆內愛上《音樂情人》 獄中信稱能保存真我已是幸福
【Emily】八國聯軍書被指涉違國安法 梁美芬促監督 楊潤雄：非教局管
【Emily】八國聯軍書被指涉違國安法 梁美芬促監督 楊潤雄：非教局管
【Emily】170校友踢西瓜波 賀聖保羅書院170歲
【Emily】170校友踢西瓜波 賀聖保羅書院170歲
【Emily】Vivienne Tam昂坪線上騷 曬健康時裝
【Emily】Vivienne Tam昂坪線上騷 曬健康時裝
【Emily】法律界3‧26慈善步行日 盼千人參與
【Emily】法律界3‧26慈善步行日 盼千人參與
【Emily】藝術家以竹篾編織 長臂猿利東街「出沒」籲保育
【Emily】藝術家以竹篾編織 長臂猿利東街「出沒」籲保育