警喝記你老母裁屬實 投訴課將跟進 商台記者投訴被棍毆 裁無法追查

另投訴被不恰當驅散 裁「無錯」

對於涉事警員有何具體跟進或紀律處分，警方回覆稱，投訴警察課已按既定程序，公平公正地完成調查，不會評論個別案件。

綜合商台及傳媒片段，當日晚上速龍小隊在金鐘展開驅散行動，商台一名記者在金鐘道與正義道一帶採訪，他曾向警員表明自己是記者，但仍被警員揮警棍驅趕及推撞，其間有警員向記者呼喊「記你老母」。該名商台記者事後投訴警方不禮貌，此外亦投訴當時被警員以警棍毆打。

事隔逾兩年，據商台昨日報道，警方經調查後，對於警員向記者呼喊「記你老母」，「有足夠可靠證據，列為獲證明屬實」。至於就警員揮棍毆打的投訴，警方指影片未能詳細記錄事件或顯示相關警員身分，審視警方紀錄後亦未能確定被投訴人身分，有關指控被列為「無法追查」。另外，對於特別戰術小隊不恰當地驅散的投訴，警方裁定「並無過錯」。

沙田衝突噴胡椒裁無過錯

此外，前年7月沙田警民衝突期間，有警員向商台記者面部施放胡椒噴劑及用盾牌遮擋拍攝和推撞記者，其間有警員喝罵記者「搞亂社會」，並阻撓通過電梯到新城市廣場和沙田站採訪。商台昨報道，投訴警察課裁定濫用職權、行為不當、粗魯無禮和疏忽職守的指控為「並無過錯」，並解釋當晚有暴力示威者聚集，環境混亂，有必要施放胡椒噴劑，已勸喻記者離開；至於沒有禮貌及行為不當的指控，則分別列為「無法證實」和「無法追查」。

（反修例風暴）