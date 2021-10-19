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區選敗將 民建聯胡健民任政制副局

【明報專訊】政府昨日公布，特首林鄭月娥在聘任委員會建議下，委任民建聯成員胡健民（圖）為政制及內地事務局副局長，明日（20日）履新。54歲的胡健民現為大埔南分區委員會主席，曾擔任大埔區議員，但在2019年區選落敗，去年立法會換屆選舉時，胡健民在民建聯陳克勤名單排第二，但選舉延後。民建聯主席李慧琼表示，十分高興胡建民獲委任為副局長，衷心期望對方盡快投入新工作崗位，並盡心盡力為香港市民服務。

大埔南分區委主席 曾任輔警總督察

政制及內地事務局副局長職位自陳帥夫2月因身體原因辭職後懸空至今，而現屆政府任期餘約8個月至明年6月底。該局政治助理現時亦未有人選，前政治助理吳璟儁於8月辭任，並轉到西九文化區管理局擔任傳訊及公共事務總經理。

胡健民為民建聯常委、大埔支部主席，獲委任前仍多番出席民建聯活動或落區。他曾擔任輔警總督察，反修例期間不時於社交媒體拍片表達撐警立場，或評論警方執法行為合理。

根據政府新聞稿對胡的介紹，他多年來投身社區及青年服務，參與不同政府諮詢及法定委員會工作，又稱胡健民「對在香港、內地和外國經營製造、貿易及投資公司富有經驗」。他擁有倫敦帝國學院機械工程學士學位，以及清華大學高級公共管理碩士學位。

胡健民於2019年區議會選舉敗於對手姚鈞豪，姚早前被判非法集結罪服刑。姚鈞豪的facebook「恭喜」胡偉民，稱選輸可以做副局長，「荒謬到一個極點就只可以笑」。

相關字詞﹕副局長 政制及內地事務局 胡健民

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