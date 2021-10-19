請孫補屋電話甫掛 老宅塌牆傷九旬婦

女稱母住70年 寧獨居不願搬

警方昨午解封現場，屋內仍灰塵滾滾，有屋宇署職員到現場檢查結構安全。鄧女士昨重返塌屋整理母親物品，提到母親20歲嫁予養父並搬進來，28歲已守寡，涉事村屋至少80年歷史，母親住在該處有70年，對該屋有深厚感情不願搬離，「佢寧願死都死喺呢間屋」。她稱母親習慣獨居，多次勸母搬往上水與她同住均被拒絕，希望社會福利署可安排特快公屋供母親入住。

鄧女士表示，事發時母親在客廳與外孫通電話，剛好不在倒塌最嚴重的睡房，惟仍被倒下的麻將枱壓倒膝蓋及心口位置，滿身是血，慶幸經醫院檢查後，發現大部分均是皮外傷，只有頭頂傷口較嚴重，現已轉往屯門醫院檢查腦部，暫無大礙。她稱在醫院取回母親衣服以清洗，「冲咗好多桶血水」，她擔心母親出院後返回屋外見到一片頹垣敗瓦，「佢自己睇到都心悒，一間屋搞成咁」，又說母親十分緊張屋內祖先牌位，「最緊要個祖先有得食，有香火」。

區議員：廈村逾300同類屋 居民憂心

元朗區議員鄧家良表示，廖婆婆居住的村屋為舊式泥磚屋，有幾十年歷史，估計過去數天有颱風又多雨，突然承受不住倒塌。他稱有村民反映擔心居所危險，又稱廈村總共有17條村，每條村約有20間類似的相連泥磚屋。他稱重建該些村屋可能要花費200萬元，惟村民經濟條件有限，未必能負擔。

屋署視察毗鄰村屋 結構沒明顯危險

屋宇署回覆，涉事村屋屋頂及外牆仍有可能倒塌，需盡快清拆鬆脫部分及豎設臨時支撐，為確保公眾安全已圍封涉事村屋。由於業主未能安排所需緊急工程，署方安排的政府承建商昨早展開有關工程，預計一兩天內完成。

該署又稱已視察毗鄰村屋發現有關村屋整體結構沒明顯危險，而士宏書室與涉事村屋有一定距離，視察後亦確認其沒明顯危險，會繼續調查倒塌原因。