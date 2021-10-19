港聞

港聞一

請孫補屋電話甫掛 老宅塌牆傷九旬婦

【明報專訊】元朗廈村新圍三級歷史建築「士宏書室」斜對面的89及90號村屋，天花及外牆前晚突然倒塌，96歲姓廖獨居老婦腳被壓傷，頭及手部受傷，經治療後並無大礙。廖婦女兒鄧女士昨表示，該屋經常有裂痕，其母當晚剛與外孫通電話，稱屋內有灰塵掉落，要求他幫忙修補，豈料剛掛斷電話天花已隨即倒塌。

女稱母住70年 寧獨居不願搬

警方昨午解封現場，屋內仍灰塵滾滾，有屋宇署職員到現場檢查結構安全。鄧女士昨重返塌屋整理母親物品，提到母親20歲嫁予養父並搬進來，28歲已守寡，涉事村屋至少80年歷史，母親住在該處有70年，對該屋有深厚感情不願搬離，「佢寧願死都死喺呢間屋」。她稱母親習慣獨居，多次勸母搬往上水與她同住均被拒絕，希望社會福利署可安排特快公屋供母親入住。

鄧女士表示，事發時母親在客廳與外孫通電話，剛好不在倒塌最嚴重的睡房，惟仍被倒下的麻將枱壓倒膝蓋及心口位置，滿身是血，慶幸經醫院檢查後，發現大部分均是皮外傷，只有頭頂傷口較嚴重，現已轉往屯門醫院檢查腦部，暫無大礙。她稱在醫院取回母親衣服以清洗，「冲咗好多桶血水」，她擔心母親出院後返回屋外見到一片頹垣敗瓦，「佢自己睇到都心悒，一間屋搞成咁」，又說母親十分緊張屋內祖先牌位，「最緊要個祖先有得食，有香火」。

區議員：廈村逾300同類屋 居民憂心

元朗區議員鄧家良表示，廖婆婆居住的村屋為舊式泥磚屋，有幾十年歷史，估計過去數天有颱風又多雨，突然承受不住倒塌。他稱有村民反映擔心居所危險，又稱廈村總共有17條村，每條村約有20間類似的相連泥磚屋。他稱重建該些村屋可能要花費200萬元，惟村民經濟條件有限，未必能負擔。

屋署視察毗鄰村屋 結構沒明顯危險

屋宇署回覆，涉事村屋屋頂及外牆仍有可能倒塌，需盡快清拆鬆脫部分及豎設臨時支撐，為確保公眾安全已圍封涉事村屋。由於業主未能安排所需緊急工程，署方安排的政府承建商昨早展開有關工程，預計一兩天內完成。

該署又稱已視察毗鄰村屋發現有關村屋整體結構沒明顯危險，而士宏書室與涉事村屋有一定距離，視察後亦確認其沒明顯危險，會繼續調查倒塌原因。

相關字詞﹕村屋 倒塌

上 / 下一篇新聞

歧視例擬修訂 保護內地來港者 研賦權平機會蒐證 無受屈人照可執法
歧視例擬修訂 保護內地來港者 研賦權平機會蒐證 無受屈人照可執法
林鄭禮賓府跌倒骨折留院
林鄭禮賓府跌倒骨折留院
區選敗將 民建聯胡健民任政制副局
區選敗將 民建聯胡健民任政制副局
警喝記你老母裁屬實 投訴課將跟進 商台記者投訴被棍毆 裁無法追查
警喝記你老母裁屬實 投訴課將跟進 商台記者投訴被棍毆 裁無法追查
潘母記招邀對質 陳同佳不會出席
潘母記招邀對質 陳同佳不會出席
月初赴京活動 林健鋒：港有不明個案要折返
月初赴京活動 林健鋒：港有不明個案要折返
科興：第三針可能必須
科興：第三針可能必須
兩警供詞矛盾 無戴罩外賣員阻差罪脫
兩警供詞矛盾 無戴罩外賣員阻差罪脫
周日國安法下首渣馬 稱服裝顏色文字不限
周日國安法下首渣馬 稱服裝顏色文字不限
快必案辯方專家：控方「光時」舊義當新義 語言謬誤
快必案辯方專家：控方「光時」舊義當新義 語言謬誤
指張耀升請纓進入 助理消防區長：當時火場無異樣
指張耀升請纓進入 助理消防區長：當時火場無異樣
購工廈單位未獲提供轉讓契 錢大康夫婦入稟
購工廈單位未獲提供轉讓契 錢大康夫婦入稟
調查：今年實際調薪-0.4% 10年首負 明年料平均加3% 學者：生意恢復增人手
調查：今年實際調薪-0.4% 10年首負 明年料平均加3% 學者：生意恢復增人手
迪士尼分日子訂票價 年票加價最多12%
迪士尼分日子訂票價 年票加價最多12%
大灣區GBA新聞：稱去年網上展反應差 「產品不能只靠圖片介紹」 廣交會港商：實體展難取代
大灣區GBA新聞：稱去年網上展反應差 「產品不能只靠圖片介紹」 廣交會港商：實體展難取代
大灣區GBA新聞：首設多省「特色產品區」 另闢「江門製造」專區
大灣區GBA新聞：首設多省「特色產品區」 另闢「江門製造」專區
灣區手記：門當戶對的拆遷 ／文：尚東美
灣區手記：門當戶對的拆遷 ／文：尚東美
明日大嶼首期千頃不變 二期700公頃「再諗」
明日大嶼首期千頃不變 二期700公頃「再諗」
智庫倡沙頭角建新市鎮 設中港特別通行區
智庫倡沙頭角建新市鎮 設中港特別通行區
涉港鐵站偷拍女藝人裙底 15歲男童被捕
涉港鐵站偷拍女藝人裙底 15歲男童被捕
雙層遊艇短路起火燒毁
雙層遊艇短路起火燒毁
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】阿廷牆內愛上《音樂情人》 獄中信稱能保存真我已是幸福
【Emily】阿廷牆內愛上《音樂情人》 獄中信稱能保存真我已是幸福
【Emily】八國聯軍書被指涉違國安法 梁美芬促監督 楊潤雄：非教局管
【Emily】八國聯軍書被指涉違國安法 梁美芬促監督 楊潤雄：非教局管
【Emily】170校友踢西瓜波 賀聖保羅書院170歲
【Emily】170校友踢西瓜波 賀聖保羅書院170歲
【Emily】Vivienne Tam昂坪線上騷 曬健康時裝
【Emily】Vivienne Tam昂坪線上騷 曬健康時裝
【Emily】法律界3‧26慈善步行日 盼千人參與
【Emily】法律界3‧26慈善步行日 盼千人參與
【Emily】藝術家以竹篾編織 長臂猿利東街「出沒」籲保育
【Emily】藝術家以竹篾編織 長臂猿利東街「出沒」籲保育