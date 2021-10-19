歧視例擬修訂 保護內地來港者 研賦權平機會蒐證 無受屈人照可執法

議員另關注性小眾紀律部隊歧視

朱敏健：一積極處理 一未來研究

多名議員會上關注內地來港者受「中傷」問題。新民黨主席葉劉淑儀表示，本港只有4條反歧視條例，認為以「蝗蟲」、「共匪」罵人是不應該，有針對性小眾的字眼相當難看，問及能否按反歧視原則作較深入修訂。民建聯周浩鼎稱，對新來港者的中傷問題令大家氣憤，過去法律手段不夠，雖在《種族歧視條例》中有禁止「中傷」行為，但過去無甚檢控。體演文出界議員馬逢國批評，平機會以西方價值觀處理歧視問題，不正視內地人被歧視。工聯會陸頌雄則提到，近年紀律部隊受到職業歧視。

平機會主席朱敏健會上回應稱，正積極處理性傾向歧視立法；社會上有很多聲音提到職業歧視，未來在資源許可下會研究。他說，關於內地來港者受歧視問題，自去年已做法例研究，早前向局方提出方案，經律政司提意見後，局方會提出修例。

曾國衞回應稱，希望杜絕中傷內地來港者情况，畢竟大家血濃於水；種族歧視條例刑罰重，但要有證據才能調查、執法，會檢視目前法例需否調整。

據了解，《種族歧視條例》中雖有禁止「中傷」行為，但很多個案都沒有受屈人，因作出中傷的人士可能以「貼街招」形式，未來或需考慮增加平機會調查、蒐證權，並在無受屈人情况下執法；律政司亦研究可交由警方執法。

或增補種族例 或就「居民身分」修例

平機會就修例的建議方向，多個方案或可並行（見表）：在《種族歧視條例》中若要涵蓋保護內地來港人士，但中傷他人者與受屈人若屬同一種族，前者或以「大家都是中國人」作辯解，故政府可在法例加入澄清增補，只是針對受屈人種族背景；另一方向是以「居民身分」定義修例，保護新來港者，但考慮到內地來港者即使獲永久居民身分也可能受歧視，故或需與其他方案並行。

有關建議中，亦有參考外國做法，如韓國首爾的學校、公司有排斥來自首爾以外韓國人情况，當地數年前立法禁止針對居民來源地的歧視，本港或可參考。

盡力讓在內地選民疫下投票

另外，對於立法會選舉能否會在口岸設票站讓身處內地港人投票。曾國衞會上稱，會盡所能克服困難，冀在內地的選民在疫情期間都能夠行使投票權。他又提到，明年3月特首選舉將以人手點票，並會汲取選委會界別分組選舉的經驗，完善未來兩場選舉。

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