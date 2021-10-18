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2021年10月18日星期一
港聞二
5方向訂基層醫療藍圖 扭轉專科門診「醫療第一站」現象 陳肇始：整合康健中心 聚焦慢性病
稱衛署基層醫療職能「輕重慢慢調整」
稱疫苗「暫時可以」應付變種 需要時諮詢專家
「通關碼」記行蹤3建議 自行記錄或安心上傳
還押議員梁錦威 稱收通知明宣誓
租管「忽略」的一群 寮屋工廈戶訴苦無門
測量師學會：租管沒解決環境安全問題
陳帆：業主趁租管前加租不普遍
調查：75%受訪深水埗基層 有精神健康問題
河套區已施工 皇崗站落成隨時駁港鐵 劉國勳倡先建北環支線 接通科技園
青年置業調查：逾半稱「諗都唔好諗」
西灣河重建 蒐250幢舊樓業主意向
引海外醫生爭議 張宇人批本地醫生「保衛主義」
雅典掛光時、藏獨旗籲杯葛冬奧 港社運人士及藏族學生被捕
北都犧牲了…… 毛孩，棄養 鄉情，消逝
季風猛大浪灣掛紅旗 救生員救衝浪客同困石灘
平治避查炒車 司機涉藏大麻花無牌駕駛
白貓獨留單位兩周脫水 主人被捕
東九龍黑幫內訌一日3宗傷人 警拘17男
元朗廈村塌牆壓傷九旬婦
大灣區GBA專題：廣東棟篤笑 平衡木上起舞
「乾漿式」技術 影印紙95%可再造
料總投資至少6000萬 有意澳門設廠
尊子漫畫
【Emily】穆家駿主管青民聯宣傳公關
【Emily】謝影雪籲領養動物 憶離世愛犬流淚
【Emily】梁繼昌牛一貼露底相 自稱大叔的CK
【Emily】聶德權備戰渣馬 與青年練跑喊「爽」
【Emily】體驗傷健共融 朱敏健坐輪椅做運動
【Emily】工聯提減貧倡議 盼港走「無窮之路」 倡高利潤企業交17.5%利得稅
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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5方向訂基層醫療藍圖 扭轉專科門診「醫療第一站」現象 陳肇始：整合康健中心 聚焦慢性病
稱衛署基層醫療職能「輕重慢慢調整」
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