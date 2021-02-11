港聞

港聞二

大灣區GBA專題：廣東棟篤笑 平衡木上起舞

【明報專訊】「回水」、「除褲」……台下一樣的要求，台上卻不是黃子華，而是夏日廣州廟色唇（Musician）Livehouse的一場粵語棟篤笑演出。黃子華1990年首演《娛樂圈血肉史》時，現場五六十人大多還未出世，然而無論是滿堂哄笑的笑位，還是某些表演風格、節奏、停頓、轉折，這晚幾名表演者莫不透着「子華神」的影子。這班「徒子徒孫」，雖沒有針砭時弊，不能取笑政客，有時甚至要將「粵語文化」改稱「廣府文化」才能過審，但從身邊人取材，以男女關係、家長里短、職場見聞逗趣，也能在約300呎的侷促空間中，以及同樣擠迫的創作空間中，牽引出巨大笑聲。

明報記者 陳奕勤

棟篤笑（Stand-up Comedy，內地一般稱為脫口秀）近年在全國遍地開花，2012年開播的電視節目《今晚80後脫口秀》收視一度高企，2017年停播後，網絡綜藝《脫口秀大會》、《吐槽大會》接棒，觀眾日趨增加，也捧紅一批笑星。在巨大流量的推力下，近兩三年各大城市的劇場演出如雨後春筍，一些大城市，一個俱樂部一個周末就能做3至5場演出，尤以上海為盛，很多當紅棟篤笑表演者的場次一票難求。

「宗師」黃子華 棟篤笑近年全國開花

粵語觀眾接觸這種表演形式可能有另一途徑。當年香港流行文化強勢北上，也夾帶了棟篤笑。在7月廟色唇演出擔任主持人的「70後」東莞表演者梁曉智，可算是「粵語棟篤笑舊事百曉生」，他收藏了大量香港棟篤笑的光碟、海報、單張、資料，作為最早一批做粵語騷的內地表演者，更親歷了廣東棟篤笑從無至有的過程。「粵語的棟篤笑，當然是從香港開始」，梁曉智如數家珍，從鄭君綿、鄧寄塵等老倌的盞鬼表演講起，到電視台的笑話節目和處境喜劇，以及許氏兄弟、劉天賜、黎文卓、黃霑的棟篤笑元素，再到黃子華、林海峰、詹瑞文的經典演出。其中黃子華不但命名了「棟篤笑」，其28年來10多次大型演出影響之廣，已儼然定義了這門表演藝術的中文範式。

梁曉智首次接觸黃子華棟篤笑，是1990年代亞視播出他與張達明的《棟篤笑雙打》，對諷刺港英政府的啜核台詞印象深刻。2003年，梁曉智一口氣看完當時能找到的所有黃子華棟篤笑VCD，4年後他首次親身到伊利沙伯體育館看《越大鑊越快樂》，自此至2018年黃子華封山作《金盆𠺘口》，他都堅持現場睇騷。

2008年，內地棟篤笑還是空白一片下，張達明到廣州開騷，為了宣傳，主辦方組織了一場棟篤笑比賽，梁曉智「膽粗粗」第一次登台表演。第二年，紐約TakeOut Comedy在深圳成立分支「外賣脫口秀」，是內地首個棟篤笑俱樂部，當時只有不到10個表演者，梁曉智也獲邀講粵語騷，他們大概每月演出一次，從數十人的小場地做到有三五百人入場的深圳大劇院，慢慢累積了一批粉絲。

從一人支撐到十餘表演者 目標每周辦粵語騷

彼時廣東的粵語棟篤笑表演者一隻手掌數得完，有段時間甚至只有梁曉智獨力支撐，遇到同好便更惺惺相惜。2012年梁曉智到廣州中山大學看哲學碩士生、戲劇社成員李智星的表演，覺得他思辨、邏輯較強的內容「好激、好勁」，從紅色格仔恤衫到節奏、動作都有點像同樣讀哲學的黃子華，就將他介紹到校外和其他城市演出。那是李智星第二次講棟篤笑，約一年前他在網上看完黃子華的表演，覺得「好有意思、好有意義」，「好笑得來又表達到自己的思想，原來這兩個可以結合到一起，可以做得這麼好，所以我也想試一試」，於是他在校園一手操辦首場演出，寫了大綱就上台對着數十名觀眾講了兩個鐘。後來李智星做過數十場騷，最多時有數百觀眾，還讀完哲學博士，現執教於汕頭大學，已遠離舞台，但在講台仍會不自覺流露幽默，學生一查方知這老師原來做過棟篤笑。

現在廣東恆常做粵語棟篤笑的表演者有10多人，近半來自廟色唇那場演出4名表演者所在的「純粹幽默」，該俱樂部正籌備一個專做棟篤笑的劇場，創辦人、當晚主角加馬希望未來每周有至少兩場約120至150名觀眾的粵語騷。梁曉智創立的「大灣喜劇」，表演足迹已遍佈廣州、深圳、東莞、珠海、佛山、惠州，未來還想進軍清遠、韶關。笑聲空前，也引來大台落場。憑諧星路線紅遍內地的TVB首席創意官王祖藍向本報透露，今年底至明年初將在電視、網絡平台同步推出一檔粵語棟篤笑節目，在大灣區招攬棟篤笑高手，各個城市分別組隊，打城際聯賽。

港表演者阿V：廣州觀眾放鬆 港人慢熱

粵港棟篤笑互動早已有之，兩地俱樂部數年前有個「交流計劃」，互相到對方城市演出，但疫情爆發後被迫暫停。參加過這項目的加馬與香港印度裔棟篤笑表演者Vivek Mahbubani（阿V）都希望疫後重啟交流。

疫症肆虐期間，棟篤笑剛好在內地入屋，帶動市場極速蓬勃，香港的中小型演出則在限聚下難以為繼，很多做過棟篤笑的明星、藝人也較少機會開騷。阿V對近年內地棟篤笑的增長和流行非常高興，「這是一件極好的事情，給周邊地區很多喜劇表演者帶來目標和動力（something to admire and also aspire to achieve）」，有信心香港喜劇同業也會得到發展，只是需要時間，「當愈來愈多人認識內地的笑星，他們可能會想知道香港的喜劇情况，然後開始支持和幫助它發展」。

阿V提到，「交流計劃」過程有趣，可見識不同風格的表演者和觀眾。他形容廣州觀眾更加放鬆，早已準備好大笑一場，從演出開始就已樂在其中，相比之下香港觀眾「較慢熱（slower to get into the groove）」，但嘴角一旦咧開就願意「盡情歡笑（really laugh out loudly）」。被問到兩地開騷內容和尺度有無不同，阿V說香港和廣州的表演者都會講自己的生活和身邊有趣的事情，令觀眾共鳴，由於故事非常輕鬆，大部分香港表演者毋須為遵守內地審查制度大幅調整表演內容，「當然，表演者可能選擇不觸碰某些特定話題，主要是因為我們清楚講棟篤笑的目標是引人發笑，而非作一個強烈的或挑釁的宣言」。

「寫什麼都可以 除了政治色情粗口」

廟色唇演出開場前，梁曉智請觀眾寫紙仔，作為即興喜劇環節的道具，「寫什麼都可以，你喜歡寫什麼就寫什麼，除了政治、色情及粗口」。這可謂內地棟篤笑的「兩條半紅線」，政治和性碰不得，「粗口也要盡量減少點，特別是最近這幾年」。梁曉智後來解釋，提醒觀眾也是保護來之不易的劇場文化，「任何界別都會有一些界限，可以理解成一種成熟的狀態，也可以解讀成自我審查」。

加馬認為，這些限制問題不大，不會影響創作，被列入「紅線」的內容只佔一小部分，也非所有人都感興趣，「其實創作這回事，靈感或經歷的故事是無窮無盡，不能說因為一些粗俗或者叫下三流的東西不准講，就說無法創作，我覺得如果有人因此而創作受到限制的話，是能力問題，生活上還有更多的東西可以講，每個地方都有自己的禁忌或一些不能說的東西，沒理由說那個地方的人就無法創作，（他們）都有自己的生活、自己的經歷嘛」。

「題材無盡 不會有東西不准講就無法創作」

黃子華常拿政客開玩笑，也不避諱時事和政治議題，內地棟篤笑表演者則多從家人、朋友或滴滴司機、外賣小哥等小人物身上演繹笑話。加馬2018年受訪稱：「首先我們要活下去，所以我們不碰這些話題。再者，我們沒到那個境界。一個個二十多歲的小伙子，很難處理這種話題。我們的表演者講自己的生活都講得不好笑，還怎麼能講得動時事的東西呢？黃子華都60歲了，整個中國脫口秀的發展不過最近10年的事情，還是一個小孩，黃子華講棟篤笑的時間比整個中國脫口秀的發展歷程都長，他親歷了種種社會變化，這個是沒法比的。」

被加馬和梁曉智認為「有那個境界」的李智星，2015年在深圳的一場演出將「國家資本主義」、「一國兩制」、「用恐怖主義的精神去對抗資本社會」放入橋段中，他認為如果放在當下可能講不了這些內容，「但是會不會呢？因為我們的表演還是有一些民間（性質），所以可能不至於吧……我想這個問題就是在這裏了，就是無論有無（紅線），你覺得有，那你都不會講的啦」。李智星承認自我審查範圍可能大於實際限制，「你腦海中那個舉報你的人，應該是大於現實中可能存在的這個人，你想的、你擔心的、你謹慎的，應該是大於現實中的」，但也不能貪一時表達之暢快，不顧及整體或其他表演者，若再做棟篤笑可能會節制一點。

「禁忌」易逗笑 但盼高級創意引人發笑

李智星指出，黃子華的高度在於以喜劇形式表達思想深度，而非話題闊度，他曾覺得近年內地流行的棟篤笑內容「很日常，很無趣，甚至有點無聊」，但現在發現原來「帶着腳鐐跳舞」也可以「跳得好好」，因為表演者有進一步挖掘日常生活，而非流於日常。阿V強調完全尊重言論自由，香港喜劇圈允許表演者講任何想講的東西，同時也會教導表演者喜劇有不同級別或層次，「比如，性話題或講粗口很容易令人發笑，因為這個題目非常『禁忌』，觀眾因這種禁忌因素就已經笑了，而不是因為你的內容而笑，但我們希望鼓勵表演者找到更具創造、更高級的方法引人發笑，所以一般來講，就算他們觸及性、政治、粗口，也需要更加發揮創意，而非只是點出性、政治或單純講粗口」。

阿V一直積極就社會事件發聲，被問及會否擔心因政治問題無法再到內地表演，他說：「這是我們關切的問題，但因我們清楚棟篤笑的目標是講古仔引人發笑，很多喜劇表演者都能用充滿創意的方式創作劇本和表演。不過，如果未來出現太多『禁區』，感覺我們不得不自我審查，將創作局限於違背自己初衷的框架內，那麼是的，這可能會變成我們表演的一個問題。」

相關字詞﹕大灣區

上 / 下一篇新聞

5方向訂基層醫療藍圖 扭轉專科門診「醫療第一站」現象 陳肇始：整合康健中心 聚焦慢性病
5方向訂基層醫療藍圖 扭轉專科門診「醫療第一站」現象 陳肇始：整合康健中心 聚焦慢性病
稱衛署基層醫療職能「輕重慢慢調整」
稱衛署基層醫療職能「輕重慢慢調整」
稱疫苗「暫時可以」應付變種 需要時諮詢專家
稱疫苗「暫時可以」應付變種 需要時諮詢專家
「通關碼」記行蹤3建議 自行記錄或安心上傳
「通關碼」記行蹤3建議 自行記錄或安心上傳
還押議員梁錦威 稱收通知明宣誓
還押議員梁錦威 稱收通知明宣誓
租管「忽略」的一群 寮屋工廈戶訴苦無門
租管「忽略」的一群 寮屋工廈戶訴苦無門
測量師學會：租管沒解決環境安全問題
測量師學會：租管沒解決環境安全問題
陳帆：業主趁租管前加租不普遍
陳帆：業主趁租管前加租不普遍
調查：75%受訪深水埗基層 有精神健康問題
調查：75%受訪深水埗基層 有精神健康問題
河套區已施工 皇崗站落成隨時駁港鐵 劉國勳倡先建北環支線 接通科技園
河套區已施工 皇崗站落成隨時駁港鐵 劉國勳倡先建北環支線 接通科技園
青年置業調查：逾半稱「諗都唔好諗」
青年置業調查：逾半稱「諗都唔好諗」
西灣河重建 蒐250幢舊樓業主意向
西灣河重建 蒐250幢舊樓業主意向
引海外醫生爭議 張宇人批本地醫生「保衛主義」
引海外醫生爭議 張宇人批本地醫生「保衛主義」
雅典掛光時、藏獨旗籲杯葛冬奧 港社運人士及藏族學生被捕
雅典掛光時、藏獨旗籲杯葛冬奧 港社運人士及藏族學生被捕
北都犧牲了…… 毛孩，棄養 鄉情，消逝
北都犧牲了…… 毛孩，棄養 鄉情，消逝
季風猛大浪灣掛紅旗 救生員救衝浪客同困石灘
季風猛大浪灣掛紅旗 救生員救衝浪客同困石灘
平治避查炒車 司機涉藏大麻花無牌駕駛
平治避查炒車 司機涉藏大麻花無牌駕駛
白貓獨留單位兩周脫水 主人被捕
白貓獨留單位兩周脫水 主人被捕
東九龍黑幫內訌一日3宗傷人 警拘17男
東九龍黑幫內訌一日3宗傷人 警拘17男
元朗廈村塌牆壓傷九旬婦
元朗廈村塌牆壓傷九旬婦
「乾漿式」技術 影印紙95%可再造
「乾漿式」技術 影印紙95%可再造
料總投資至少6000萬 有意澳門設廠
料總投資至少6000萬 有意澳門設廠
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】穆家駿主管青民聯宣傳公關
【Emily】穆家駿主管青民聯宣傳公關
【Emily】謝影雪籲領養動物 憶離世愛犬流淚
【Emily】謝影雪籲領養動物 憶離世愛犬流淚
【Emily】梁繼昌牛一貼露底相 自稱大叔的CK
【Emily】梁繼昌牛一貼露底相 自稱大叔的CK
【Emily】聶德權備戰渣馬 與青年練跑喊「爽」
【Emily】聶德權備戰渣馬 與青年練跑喊「爽」
【Emily】體驗傷健共融 朱敏健坐輪椅做運動
【Emily】體驗傷健共融 朱敏健坐輪椅做運動
【Emily】工聯提減貧倡議 盼港走「無窮之路」 倡高利潤企業交17.5%利得稅
【Emily】工聯提減貧倡議 盼港走「無窮之路」 倡高利潤企業交17.5%利得稅