港聞

港聞二

季風猛大浪灣掛紅旗 救生員救衝浪客同困石灘

【明報專訊】天文台發出強烈季候風信號期間，一名外籍男子昨午12時許，在掛起紅旗的大浪灣衝浪時被大浪捲至石灘被困，救生員營救時亦未能將他帶到安全位置。兩人最終由直升機救起。港九拯溺員工會表示，大浪灣兩日已有4宗同類意外，提醒市民紅旗下切勿下水。

救生員余先生表示，與衝浪男子一同等候救援的救生員姓林，在大浪灣工作近20年，有豐富拯溺經驗。他表示當時風急浪高，救生員見事主在泳灘近右邊滑浪，因該處水較深及多暗湧，已用「大聲公」提醒他遠離，惟事主不敵巨浪，被捲至石灘被困，似有受傷，林姓救生員隨即攀爬岩石及游泳至石灘照顧受傷事主，等待救援。多艘消防船接報到場，但因風浪未能靠近，二人其後由直升機吊起並送往飛行服務隊總部。滑浪男子膝蓋擦傷，救生員則無大礙，二人毋須送院。

余先生形容，大浪灣昨日大風大浪如3號風球，有泳客則稱似8號風球，每年9至11月轉吹偏東風，海浪容易將泳客捲至石灘。余先生稱，每逢周六日平均會有一至兩宗類似事件，救生員有時需攀石到後灘將泳客救回。他續稱，試過同一時間有4人被浪冲到石灘，救生員人手「應接不暇」，要用較長時間方救回他們。按《公眾泳灘安全指引》，海灘掛起紅旗時，市民切勿下水，余先生稱，掛紅旗時救生員雖不會阻止泳客下水，但會勸喻小朋友、穿救生衣泳客遠離危險水域。

拯溺工會：前日3宗類似意外

康文署昨早9時許宣布，大浪灣因大浪關係已懸掛紅旗。天文台昨亦發出強烈東北季候風信號，每小時平均風速超過40公里，陣風間中達烈風程度。大浪灣昨早不斷翻起逾兩米高巨浪，泳灘不時廣播提醒泳客，但仍有數10人帶同滑浪板衝浪。港九拯溺員工會發言人胡啟榮表示，前日大浪灣已有3宗類似意外，提醒懸掛紅旗不宜下水，且泳灘範圍不可用滑浪板，但衝浪客未聽從勸喻，亦無人執法，冀當局加派人手應對。

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