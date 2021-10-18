港聞

港聞二

北都犧牲了…… 毛孩，棄養 鄉情，消逝

【明報專訊】逾1100平方公里的土地，承載着750萬人口，香港的土地房屋議題一直是大難題。為增加房屋供應，政府早在1990年代已討論新界東北發展，其後於2013年落實計劃，為這場城鄉角力戰掀起序幕。今年10月6日，特首林鄭月娥發表任內最後一份《施政報告》，提出推動面積約300平方公里發展的「北部都會區」，欲將新界北打造成另一個都會區。20年後，預料香港的鄉郊面積會大幅削減，鄉情不復，失去家園的，又豈止植根數十年的村民，失去棲身之所的更少不了與人為伴的小動物。

文、圖：朱安妮

小白，年紀也不小，身上長毛總是打結，是古洞北河上鄉路與新波樓路之間的「路仔」住客，小時被遺棄蘇女士一家門前，依靠他們給予的飯後菜生活，一住就七八年。除了小白，蘇女士也收留了小黑和Lucky，請牠們吃飯，也請牠們看門口。但小白大概是最不稱職的門口狗，看到陌生人會搖頭擺尾，飯後牠就四處閒逛，每天可能有一半時間都在古洞不同區域巡視。即使家門外已成地盤，多了奇形怪狀的機械，也不減冒險興致，更闖進地盤留下足印。

小白不知道這些改變的象徵，不知道那些陌生人到訪目的，也不知道將永別家園。由於蘇女士早已丟失小白的針卡，沒植入晶片，亦因太多居民上樓而棄養寵物，多個領養機構拒絕接收小白、小黑和Lucky，地政總署的安排則是聯絡漁護署轉交到政府去年撥款10億元設立的動物收容中心，當時計劃原只收容東北發展計劃受影響動物，但只可容納200隻，遠不足以收容本來受影響範圍過千貓狗，遑論整個北部的動物。漁護署回覆查詢稱，去年1月1日至本年9月30日接獲20宗居民求助，涉及32隻狗及6隻貓，一些動物機構亦有接收受影響居民的動物。

毛孩守護者Kent估計，東北發展範圍約有2000隻動物，北部發展範圍的動物數量更難以估算。他預計因大多數人都養狗來看門口，居民上樓後將有大量狗被棄養，繼而人道毁滅，但撥款予民間團體接收動物卻沒實際效果，認為應由政府設立更多動物收容所，推廣領養，才能真正解決問題。

小白見證着家園變遷，樹木被砍，鄰居搬走，工程展開。9月24日，地政人員帶同警察封鎖家門，意味小白的「路仔」生活成為歷史。翌日，漁護署前來欲捉走小白與牠的兩個同伴，小白被曾幫忙絕育的義工帶走，小黑和Lucky則暫留漁護署狗房，待政府撥款的新動物收容中心建成後成為其住客。

「北部都會區」發展範圍包括上水、粉嶺、元朗、洪水橋等，涉及300平方公里（3萬公頃），提供逾92萬個住宅單位。其中古洞北佔約450公頃，收地程序早已展開，房屋須拆、樹木須砍，村民也須走。約50多歲的觀妹有六兄弟姊妹，皆出生於古洞東方區，今日只剩她一家三口留守到最後。其家姑離世後，把同樣面臨重建的土瓜灣高層唐樓單位留給其夫，但其小姑一家已居上址，而且觀妹腿長骨刺無法走樓梯，發展局以其夫擁有物業為由拒派公屋，只暗示觀妹辦離婚方能編配單位。氣憤的觀妹寧願辛苦走樓梯也不願離婚，「這樣不是拆散我頭家嗎？」但另一邊廂，土瓜灣重建亦蓄勢待發。

黃氏夫婦居於古洞北數十載，無生育的他們視兩貓一狗為兒女。發展計劃討論多時，收地大限終至，家園左右兩旁早已變成工地。但要從居住了數十年的家搬到新家並不容易，身體欠佳，承受着地盤噪音與地政總署壓力，令他們精神也欠佳。能帶走的死物不多，但3條小生命，也只可帶走兩隻貓花花及QQ，對陌生人不友善的唐狗BB難被外面房東接納，再不捨也得捨。更慘的是，他們離開了古洞北的家後搬到古洞南，而北部都會區的計劃亦很可能令他們再度搬遷。

與BB面臨同樣命運的，也有王生王太家的4隻狗，豬尾、四眼妹和古惑妹已是12歲高齡，年輕一點的小黑也有8歲。兩夫婦搬離古洞後，4狗也只得安置到動物機構，困在籠中，或許牠們的遭遇已比王太在家外每日餵飼的流浪狗好，至少未必走上人道毁滅的絕路。

馬草壟信義新村坐落於蠔殼圍私人魚塘旁邊，土生土長的劉家享受鄉郊生活，祖母在屋外種植，父親閒時跑步，母親帶兩小孩「放電」，長子劉鎮昇喜歡踏單車到魚塘，還有隨行的愛犬「玻璃」。他們很清楚，這樣的光景不會維持一輩子。

發展與保育，從來都是矛盾的兩端。政府計劃將整個連接深圳邊界的鄉郊地區加以發展，人們種植一草一木、小動物悠然自得在田邊曬太陽的畫面不復，換成一幢幢高樓大廈與人們急促的腳步。當不少人憧憬都市化的宏大藍圖的同時，是否有一些微小事物，是我們可以關注、需要關注的呢？

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