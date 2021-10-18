引海外醫生爭議 張宇人批本地醫生「保衛主義」

倡私醫支援公院 「唔使搵咁多」

港府提出修例增加特別註冊引入非本地培訓醫生，原方案僅限香港永久居民，但食衞局今年8月提出3項修訂，包括將特別註冊放寬至非永久居民專科醫生。張宇人昨在商台節目《政好星期天》稱，原先擔心海外執業的本地永久居民醫生人數不多，即使通過修訂，來港執業醫生未必多，無助解決人手短缺，政府新方案則放寬至非永久居民的專科醫生。

張又批評醫生存在保衛主義，並指專科醫生賺到盆滿缽滿，建議私家醫生到公立醫院幫忙，甚至在公院免費工作3日，「你都唔使搵咁多錢啦係咪？搵多啲錢就納多啲稅」。他呼籲「大家要停止喧嘩」，應讓基層及中產市民接受更好醫療服務， 不需輪候數月才能看醫生。

病人組織：不理解拒外援心態

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌在同一節目表示，即使立法會通過修例，亦只是「行出半步」，仍有待醫委會成立特別註冊委員會，商討機制以制訂認可院校名單，隨時需一年半載，才能開放予海外醫生申請，即一年多後才能引入首批海外醫生。彭又指，公院醫生工作辛苦，但又反對引入海外醫生，自言無法理解他們的心態，指1997年香港回歸後社會「愈來愈有本土排外主義」。

連同《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，今屆立法會會期結束前尚有7條法案未完成處理，張宇人料醫生註冊修訂條例草案可獲通過，並指立法會主席梁君彥已安排周三至五開會，必要時可在周六加開會議，相信可完成審議上述7條法案。