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西灣河重建 蒐250幢舊樓業主意向

【明報專訊】市建局將於西灣河舊區進行「市區更新需求先導調查」，了解區內舊樓業主的重建意願，預計今年底完成調查，最快明年開展數據分析工作。市建局亦計劃將旺角東花墟徑已被蓋封的明渠重開，並連結毗鄰的體育館及運動場等設施興建大型水道公園。發展局長黃偉綸表示，政府正與市建局就「油旺研究」制訂執行細節，期望明年完成。

市建局行政總監韋志成昨發表網誌表示，局方研究西灣河舊區重建可行性，範圍涵蓋東至柴灣道、西接英皇道的土地，面積約24公頃，局方會針對筲箕灣道兩旁樓齡超過30年、合共約250幢樓宇作「市區更新需求先導調查」，並已委託工程顧問，短期內會向該區業主發信邀請他們參與問卷調查。市建局除收集單位的基本資料、所屬樓宇現况等資料外，並會了解樓宇是否已成立業主立案法團及有否劏房和失修等問題，亦會了解業主對重建或進行樓宇復修工程的意願，問卷調查預計今年底完成，最快明年展開數據分析工作。

市建局早前已提交「油旺研究」建議，韋志成在網誌中表示，位處旺角東花墟徑的水渠將改建為水道並興建大型水道公園，配合局方在毗鄰的活化項目，將該區域整合成消閒、康樂和文化活動的樞紐。

旺東水道公園 明年有細節

發展局長黃偉綸昨亦發表網誌，表示曾與韋志成到花墟徑一帶考察，引述對方稱日後的大型水道公園地下會設有300多個車位的停車場，以解決區內車位不足問題，而停車場上蓋亦將興建一個新運動場，旁邊有一座新的政府綜合大樓。水道由太子道西延伸至彌敦道，兩旁會有商業和住宅發展。

深水埗荃灣地區規劃研究 黃偉綸冀兩年內相繼完成

黃偉綸說，「油旺研究」研究提出多項新規劃工具，例如地積比率轉移、街道整合、住用及非住用地積比互換等，發展局正聯同相關部門與市建局就建議的規劃工具制訂執行細節，如更新指引落實措施，冀明年完成相關工作。《2021年施政報告》提出邀請市建局就深水埗和荃灣開展地區規劃研究，黃偉綸表示市建局會盡快呈請董事會，盡快開展研究，期望兩年內相繼完成。

相關字詞﹕發展局長黃偉綸 油旺研究 市建局

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