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河套區已施工 皇崗站落成隨時駁港鐵 劉國勳倡先建北環支線 接通科技園

【明報專訊】《2021年施政報告》提出發展「北部都會區」，為房屋供應、科技發展開拓用地，當中新界北新市鎮涵蓋香園圍、坪輋及打鼓嶺及皇后山等，日後區內可容納20萬人，有立法會議員促政府基建先行，以及採用地鐵接駁各區，亦可與內地鐵路連接。有當地村民表示會配合發展，惟冀原區安置，並促政府停止擴建堆填區，以及反對將其他厭惡設施如屠房遷往香園圍管制站旁土地。

民建聯立法會議員劉國勳昨舉辦傳媒考察活動，先後到香園圍口岸、河套區及洪水橋等，了解當地情况。劉表示，北環線東延線覆蓋香園圍、坪輋及打鼓嶺嶺一帶，將來容納約20萬人口，若採用輕鐵接駁各區，擔心承載力不足，認為最理想是地鐵，亦可接駁內地鐵路。

村民冀原區安置 籲停擴堆填區

打鼓嶺鄉事委員會主席陳月明認為，政府建議發展新界北需時20年是太長，擔心「骨頭打鼓都未見到條鐵路」，認為應該加快發展；她又指區內堆填區有氣味問題，促叫停擴建；她亦反對將屠房遷往香園圍口岸一帶。

北環線東延線其中一站位於老鼠嶺，擬發展成綜合商住區，提供9500至1.1萬個住宅單位。平日人迹罕至的老鼠嶺鳳凰湖村，村長易渭東指現時該村僅約50戶，部分仍務農。易渭東對老鼠嶺納入發展感到「好開心」，希望政府與居民溝通，希望原址安置，若最後要搬走仍表示會配合，「不會搞對抗」。

農業減少 出入交通不便

原居民盼先搞基建

至於北環線連接內地皇崗、河套及洲頭等地的支線，劉國勳指河套區正施工，加上內地皇崗站已落成隨時運作，更已預留位置供香港鐵路接駁，故認為該段支線可先興建，以便優先發展港深科技園及新田科技園等地。

北部都會區規劃亦包括提升洪水橋/廈村新發展區為新界北核心商務區，及興建由洪水橋到前海的港深西部鐵路。廈村鄉田心村原居民代表陳植良指，村內農業愈來愈少，村民乘車到各區交通甚為不便，認為政府發展應以基建先行，吸引更多商業進駐，創造更多職位，便利區內居民。

相關字詞﹕北環線東延支線 施政報告 北部都會區

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