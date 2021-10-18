調查：75%受訪深水埗基層 有精神健康問題

香港基督教女青年會今年7至8月問卷訪問深水埗區628名居民，讓他們選出感到生活壓力的十大事項，首兩位是「擔心自己健康」及「擔心家人健康」，分別達68%及67.8%，其後依次為「食物價格昂貴（65.9%）」、「租金昂貴（58.1%）」及「燃料費昂貴（58%）」。調查加入「一般健康問卷」量度受訪者精神健康狀况，根據世界衛生組織指標，75%受訪者得12分或以上，代表有精神健康問題，當中31至60歲女性平均得18分。

疫下生活壓力大 盼堵加租漏洞

該會青年及社區服務部總主任吳翠萍表示，區內貧窮多年未改善，疫情更令不少居民就業不足或失業，面對租金、食品價格及燃料費，對居民構成極大生活壓力，加上擔心染疫，導致精神健康出現問題。她促請政府增加過渡房屋供應，在劏房租務管制立法時訂定起始租金以堵塞業主事先加租的漏洞，另提供心理治療現金援助計劃。

另外，特首林鄭月娥昨稱社福經常開支由2017至18年度653億元，增62%至2021至22年度1057億元，為開支最龐大政策範疇。她說實施國安法及完善選舉制度後應謀劃未來，可從根本改變貧窮狀况。