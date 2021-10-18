測量師學會：租管沒解決環境安全問題

需予誘因 業主提供防火設備

學會產業測量組主席陳致馨表示，劏房租管措施是一個保障住戶的方案，但看不到解決劏房居住環境、樓宇供應等實質效用。他說政府已表明設立租管，是避免劏房住戶受剝削，不等於將違規的劏房合法化。

為加強保障劏房戶，陳認為政府可給予業主誘因，例如可容許業主將續租的租金加幅上限，可稍增至12%至15%，但同時要求業主需為劏房提供煙霧探測器及滅火筒、維持劏房通道1.1至1.2米、改善渠管等，達至最基本的安全要求；並建議為劏房安全標準設定「最低」門檻，「例如要有煙霧頭，要有幾多米通道，或者有幾多個滅火器，起碼政府鼓勵業主減低風險」。他又指部分作劏房的工廈，其實仍有不少工業用途，猶如「計時炸彈」。

倡設基本衛生標準 取締不合格者

學會建築測量組主席黃健兒表示，樂見政府設立劏房租管，但認為只是一個起步點，始終仍未解決劏房問題，特別是安全與衛生問題。他指現時大部分劏房未能滿足法例上的安全與衛生標準，需分短中長期處理，建議短期內政府可考慮設立一個酌情的「臨時方案」，「有無一些最基本，叫做可接受的最低安全標準，讓劏房業主可跟隨？」

他又建議設立評核制度，以逐步取締不合規格的劏房；另亦要提高劏房業主及住戶的安全意識，例如要求業主分間單位時，應參考《建築物條例》及《消防安全條例》等；中長期始終需增加公營及過渡房屋供應。

黃料政府推出劏房租管後，市場上供應的劏房數目不會減少，但對新增劏房供應有一定影響，建議政府定期如每兩年檢視措施成效，了解是否符合社會需要。