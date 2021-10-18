租管「忽略」的一群 寮屋工廈戶訴苦無門

立法會本周三恢復二讀《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例草案》，料最快今年底實施劏房租管措施（見另稿）。不過，並非所有劏房戶都受保障，其中寮屋、村屋內劏房等因沒建築圖則，不納入規管。

曾住唐樓劏房 單位極細衛生惡劣

現與就讀小三的女兒居於寮屋劏房的程女士表示，以往曾居於唐樓劏房，但單位極細，衛生環境惡劣，6年前經朋友推介，遷入位於山上的鐵皮寮屋劏房。現場所見，該寮屋被間作3間劏房，程與女兒居於面積僅約110呎劏房，開門已見廚房，沒有廁所，「廳」內空間估計僅20多呎，間隔牆後面擺放一張牀及家居雜物；劏房內亦設小閣樓放雜物。

程女士稱，對比唐樓劏房，她寧住在寮屋劏房，認為空氣較清新，租金亦較便宜，現月租約2000元。不過，她說平日若到山下街市買餸或接送女兒上下課，需日曬雨淋步行380級樓梯，當遇上颱風或暴雨更麻煩，2018年超強颱風「山竹」襲港，更吹走寮屋的鐵皮頂，惟因政府不准維修寮屋，業主沒理會，她只能簡單修補。

日爬380梯級 屋頂吹走業主不理

程又稱，由於沒廁所，她與女兒要到鄰近公廁「解決」；每天洗澡需移走廚房的洗衣機，直接用水沖洗。她慨嘆，租管措施對她沒幫助，對不少寮屋劏房戶不公平，認為最有效方法始終是多建公屋，加快上樓，「多了公屋讓更多劏房戶上樓，對其他輪候公屋的劏房戶都是好事，起碼需求減少下，有助降低劏房租金」。

即使受租管涵蓋的工廈劏房，住戶亦質疑措施成效。單親媽媽呂女士表示，以往居於內地，每天「兩邊走」到香港返工，但疫下未能通關，她經中介去年4月租住面積約180呎的工廈劏房，月租3500元，連水電雜費已佔月入近三分一。現場所見，該工廈最少3層用作劏房出租，呂居住的一層已有40多間劏房。

租住工廈違法 住戶遇糾紛啞忍

呂說租住工廈劏房前不知違法，但單位空間尚算四正，且有獨立廚廁，比不少舊樓劏房好，「如果工廈不准居住都不知怎算」。她說即使未來與業主有租務糾紛，亦因擔心犯法，不會向政府部門投訴，「好像會『篤』了自己出來，而且擔心連累其他住戶沒有地方住」。她又稱輪候公屋3年多，不肯定能否6年內上樓。

呂又說，目前劏房租管措施「保護業主多過保護我們」，指將加租上限定於10%仍過高，認為應降到5%至8%；又希望政府酌情將部分沒安全風險、符合間隔要求的工廈劏房暫准居住，擔心若政府強硬執法，將有大批工廈劏房戶無家可歸。

租管「保護業主多過我哋」

葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉認為，政府現行劏房租管措施無助改善劏房環境及安全，認為政府應清晰向住戶講解投訴會否對他們構成風險，亦建議政府每半年檢討措施成效，並訂立「起始租金」等。

明報記者