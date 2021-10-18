還押議員梁錦威 稱收通知明宣誓

早前有數名區議員因不同原因，向徐英偉提出未能出席政府宣誓儀式，除梁錦威外，另包括元朗區議員張秀賢和楊家安等。張秀賢因身體問題住院治療；楊家安在上月28日被法庭裁定非妥為當選。張秀賢稱，無收到當局再安排他宣誓的通知。

17議員未獲確認 徐英偉：打風需時處理

徐英偉昨出席活動被問到，部分新界西議員的宣誓仍未確認是否有效，以及早前有區議員因身體問題等缺席宣誓，有否新安排。他稱，早前因為「打風」，故需多點時間處理，稱每個申述的個案他也很認真去看；另外有些人身體不好，有些不在香港，有些則是因較難安排在北角宣誓，他們會盡快在切實可行的情况下完成宣誓。他提到，完成區議員宣誓後，下一階段還有其他公職人員的宣誓。

有被裁定宣誓無效的區議員被政府要求退還實報實銷營運開支，包括九龍城前區議員、民主黨郭天立。徐英偉強調是按既定程序和規矩，「並無特別對某些人有特別處理」。