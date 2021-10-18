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還押議員梁錦威 稱收通知明宣誓

【明報專訊】政府分4批為區議員宣誓，最後一批、新界西區議員已在10月8日宣誓，監誓的民政事務局長徐英偉向其中17人包括民主黨鄺俊宇發信要求提交額外資料，稱對宣誓有效性存疑，至今仍未確認他們的宣誓是否有效。徐英偉昨日被問本周會否有結果，他稱「唔催得」，重申他很認真檢視每一名議員的申述。葵青區議會主席梁錦威因支聯會案還押而未宣誓，他的facebook專頁昨透露收到通知，梁會在明日（19日）宣誓。

早前有數名區議員因不同原因，向徐英偉提出未能出席政府宣誓儀式，除梁錦威外，另包括元朗區議員張秀賢和楊家安等。張秀賢因身體問題住院治療；楊家安在上月28日被法庭裁定非妥為當選。張秀賢稱，無收到當局再安排他宣誓的通知。

17議員未獲確認 徐英偉：打風需時處理

徐英偉昨出席活動被問到，部分新界西議員的宣誓仍未確認是否有效，以及早前有區議員因身體問題等缺席宣誓，有否新安排。他稱，早前因為「打風」，故需多點時間處理，稱每個申述的個案他也很認真去看；另外有些人身體不好，有些不在香港，有些則是因較難安排在北角宣誓，他們會盡快在切實可行的情况下完成宣誓。他提到，完成區議員宣誓後，下一階段還有其他公職人員的宣誓。

有被裁定宣誓無效的區議員被政府要求退還實報實銷營運開支，包括九龍城前區議員、民主黨郭天立。徐英偉強調是按既定程序和規矩，「並無特別對某些人有特別處理」。

相關字詞﹕梁錦威 民主派 徐英偉 民政事務局 區議員宣誓

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