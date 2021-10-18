「通關碼」記行蹤3建議 自行記錄或安心上傳

含個人資料檢測結果 擬加接種紀錄

早前到內地出席會議，聽取內地專家就兩地通關建議的薛永恒昨於無綫電視節目《講清講楚》表示，創科局已就通關碼整理好報告，並已交予本港衛生當局，據他了解，特區政府已將通關碼的回饋報告交予內地專家。薛永恒表示，通關碼系統會包含個人資料、核酸測試結果，而參考到現時有一定數目市民已接種新冠疫苗，亦會考慮於通關碼會加入接種新冠疫苗紀錄。

至於如何記錄市民的出行資料以追蹤確診或密切接觸者，或讓內地有關當局識別入境者的風險，薛永恒表示，已提交3項建議︰包括由市民自行記錄出行資料；由特區政府提供如納入強檢的地點等高危地方清單，讓市民查看及比對自己過去有否前往及逗留於該處；以及於用家同意下，將安心出行紀錄上傳到通關碼系統，由系列比對曾否到達或逗留於高風險地方。

會否實名追蹤 「須考慮最適切方案」

薛永恒補充，安心出行只為輔助用途，「因為不適合所有地方，你自己的家居地方，都沒有二維碼」，難記錄全盤行蹤。內地最終會採納全部3項建議，還是用單一項或一併應用3項，「其實無所謂，對我們來說技術已經存在」。至於通關碼內的資料何時交予內地當局，薛永恒估計應於過關前提交。被問到會否將香港的系統提升至等同內地的實名制追蹤程度，薛永恒表示兩地須先達成共識，香港的防疫系統於技術上可因應需求不斷更新，但須考慮最適切香港情况的方案。

另外，特首林鄭月娥最新一份《施政報告》中將約250公頃土地撥作創科發展，被問到創科業界是否對土地有如此大需要，薛永恒表示土地要一定時間才成為基建，而香港創科發展勢頭強勁，有必要在土地上早做準備。

（新冠疫情）