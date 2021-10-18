稱衛署基層醫療職能「輕重慢慢調整」

「醫療界盼設基層醫療健康局」

陳肇始說，現時衛生署是政府的衛生事務顧問，就公共衛生範疇向政府提意見，亦要執行法例，並負責傳染病和慢性病的預防工作，加上科技日新月異，衛生署另要負責監管和促進醫療科技和藥物研發等工作，「衛生署角色會慢慢有不同轉變，（職能）輕重慢慢都要擺（調整）」。

特區政府建立基層醫療健康系統時，除了整合公私營系統的基層醫療服務，當局亦會探討提升「基層醫療健康辦事處」的人手架構和監管職能。被問到會否成立類似醫管局的體制，陳說政府認為應分開監管基層醫療和醫管局的第二、三層醫療服務；又稱醫療界每年向《施政報告》提意見，「希望我們成立基層醫療健康局、一個體制……我認為叫什麼名字不重要，但我們推出來諮詢，希望各界提出多些意見。政府有這個方向，未來監管如何做，始終要有更強的監管」。

基層醫療增人手 醫科生研社區實習

另外，政府會增加基層醫療人手及培訓，陳肇始表示目前醫護人手集中在醫院和專科服務，「基層醫療（方面），私家醫生未必在現有機制全程參與」，政府會繼續資助醫學專科學院、護理專科學院，為現職醫護提供公共衛生課程。課程方面，當局會探討讓醫科生、護士和專職醫療學生到社區實習，認識基層醫療；期望碩士生和博士生可探討更多基層醫療的發展和成效。

政府逐步於18區設立地區康健中心或康健站，陳指出，可透過數據分析居民健康情况，例如是否愈來愈肥胖、吸煙率有否下降，協助政府辨識不同地區的需求，從而相應投放資源。