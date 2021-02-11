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5方向訂基層醫療藍圖 扭轉專科門診「醫療第一站」現象 陳肇始：整合康健中心 聚焦慢性病

【明報專訊】政府逐步在全港18區設立地區康健中心或康健站，充當基層醫療服務的樞紐；曾有營運者反映，市民對基層醫療認知不足，以致重複使用服務。食衛局長陳肇始接受本報專訪時表示，政府會循五大方向制訂基層醫療健康服務的可持續發展藍圖，包括重整公私營基層醫療服務，避免公共資源「太多重疊」；並探討制訂「病人路徑」，扭轉以專科門診為「醫療第一站」的現象。她亦留意到長者醫療券「未必用得其所」，當局會作檢視。

地區為本公私合營醫社合作3原則

稱醫局壓力逾半來自慢性病

政府正着手全面檢討基層醫療健康服務及管治架構，目標在今屆任期內發表相關可持續發展藍圖。陳肇始指出，本港基層醫療服務「不足夠、不全面」，以致很多市民視急症室、專科門診為「醫療第一站」，加重公營醫療的服務壓力。現屆政府致力構建以地區為本的基層醫療健康系統，根據地區為本、公私合營、醫社合作3個原則，循五大方向着手，提升港人健康、紓緩醫管局壓力，當局會盡快推出諮詢。

上述五大方向包括整合服務、融資安排，另有強化監管、增加培訓和數據監察（見表）。陳肇始說，當局會探討如何整合分佈於衛生署、醫管局、私營醫療和地區康健中心的服務，聚焦慢性病預防。她稱現時醫管局的服務壓力有超過一半來自慢性病，「對整個醫療系統，尤其是第二層和第三層醫管局醫療的壓力最高」。

康健中心醫局7聯網「連成一線」

她表示，基層醫療服務涉及公共資源，「不希望有太多重疊，或者同一個人去呢度、去嗰度（求診），有啲可能幫唔到」，整合服務時會考慮制訂「病人路徑（patient pathway）」把關，例如告知病人應使用什麼醫療服務，並非「第一步就去排醫管局專科」。政府亦會改善健康紀錄互通，「這樣才知道病人在隔離（醫療機構）看了，健康紀錄是這樣」，長遠鼓勵市民管理自己健康。

陳肇始期望，透過全港18區的地區康健中心或地區康健站，與醫管局7個聯網「連成一線」。她稱當局已設立機制，與醫管局定期溝通，由基層醫療健康辦事處統籌，將醫管局中風、髖骨折、心肌梗塞等康復病人轉介到康健中心或康健站。她解釋，不少慢性病患者到醫管局覆診取藥，「見醫生可能都是幾分鐘，次次見不同醫生」，地區康健中心可提供專職醫療服務等，協助病人更好管理健康。

醫療券「未必用得其所」 陳稱檢討計劃

融資方面，陳表示目前地區康健中心由非政府組織營運，但仍由政府全資，等同政府資助醫管局醫療服務，公營服務可為基層市民提供安全網，當局亦期望推動更多公私合營，提升家庭醫生、家庭醫學的概念。她提到，當局希望市民多用私營醫療資源管理健康，但留意到長者醫療券「有些未必用得晒，有些去到到期未有需要（使用），當然好多人有需要」。政府在推廣家庭醫生概念的同時，會檢討「長者醫療券計劃」，幫助長者選擇合適的醫療服務，例如當長者需要向私家醫生求診，政府期望長者與私家醫生建立更緊密的關係，「而不是好像你剛才所說，一時去醫管局，一時看私家醫生，一時看其他」。

陳肇始表示，政府曾就醫療券計劃檢討，發現某些用途未必用得其所，「例如有些人用來買花膠」，對於最新有人游說長者兌現醫療券，她說該行為「更加不應該，屬犯法」。被問到當局如何協助長者選擇服務，她稱可探討增強計劃的主導性，包括建議長者做身體檢查，「每年一定要做一次，令他們更加清楚自己的情况」。

明報記者 許芳文

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相關字詞﹕地區康健站 地區康健中心 醫管局 基層醫療 陳肇始

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