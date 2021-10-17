回應《版權修例》加國安條文否 邱騰華：參考實際發展

修訂《版權條例》被形容為「網絡23條」，邱騰華昨於商台《政經星期六》表示，初創企業的創新科技十分重視產品及技術是否得到保障，但本港《版權條例》落後逾10年，執行時經常「綁手綁腳」，窒礙發展。他說2016年第二度提交修訂《版權條例》法案，卻因立法會「拉布」胎死腹中，而這兩年除了克服「暴亂」帶來的經濟影響，亦完善了行政立法關係。

稱二次創作倘合理可豁免

「問題是豁免到幾多」

邱騰華提到，會以2014年立法會法案委員會通過的《版權條例》修訂版本作藍本，11月交出相關諮詢文件，供業界和社會各界討論3個月，這有利於香港成為專業服務城市，承接大灣區及全球知識產權交易及保護。

他說，當年的法案尊重創作自由，很多戲仿及諷刺等所謂二次創作，在合理情况下，即不違反侵權合理使用，可獲豁免，「問題是豁免到幾多」。

邱：起點非終點 法例通過仍會變

被問到會否因應國安法在藍本中加入相關條文，邱騰華稱，作為起點，最容易是以曾經有絕大部分人討論過的方案作基礎，「但這起點不代表就是終點」，任何諮詢均要吸納不同意見，「當然很多時要參考現時實際上的發展」，即使法例通過，亦不代表只此一次，將來科技、營運、國際公約亦會不斷變。

（港區國安法）