稱辱罵公僕助長不守法 立法應納考慮

「覺得好威 係咁鬧你都無嘢」

鄧炳強接受now節目《大鳴大放》訪問，被問及訂立辱警罪，他認為不要只提及辱警，還有許多公職人員，包括食環署人員在街上執法時都面對很多艱辛、被辱罵。他說，若辱罵程度很過分，也有現成的罪行規管，例如阻礙公職人員執法，但程度或需達到很高。他認為這些辱罵行為確實打擊公職人員執法，亦助長不守法意識，「啲人覺得不守法，覺得好威，係咁鬧你都無嘢」，因此認為要想辦法處理，立法應是其中一個考慮方式。

談以言入罪 再批眾新聞偏頗

此外，節目主持人提及《港區國安法》實施初期有很多市民及傳媒擔心「以言入罪」，鄧炳強回應時再次提及網媒「眾新聞」早前的報道。他稱當日回應記者提問時已講得很清楚，不會說幾句話便犯法，要有行為和意圖，警方要搜證，律政司評估過有證據才能檢控。他批評眾新聞當日報道的標題稱他「拒絕承諾不會以言入罪」，認為非常偏頗。他說，眾新聞其後被問回應時表示沒有補充，着讀者看原文，「我就想像，如果跟住有個媒體起條題話『眾新聞拒絕否認有心妖魔化23條』，你逐個字睇無錯喎，但呢樣嘢係咪又誤導市民呀，就以為眾新聞就一定必然係妖魔化23條」。

鄧炳強10月8日出席《施政報告》記者會時，被眾新聞記者問及，政府2003年23條立法時說過不會「以言入罪」，會遵守《約翰內斯堡原則》，他會否承諾政府未來處理23條時會遵守《約翰內斯堡原則》。鄧回應時稱，要證明犯法要看行為和意圖，「唔係就咁講一句嘢就算」。眾新聞其後報道的標題為〈鄧炳強拒保證23條不以言入罪 03年港府曾明言不禁非暴力手法〉。保安局翌日出稿稱報道誤導，深表遺憾。

（港區國安法）