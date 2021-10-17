引李宇軒案談間諜 稱前外國情報員任黎智英報館

稱若以為間諜威脅會停「有些天真」

鄧炳強接受有線電視新聞專訪，稱2019年已經有間諜活動。他說：「在一宗控告勾結外國勢力危害國家安全的案件，兩名被告陳梓華、李宇軒，他們在案中認罪，透露的案情，有一名前外國情報人員，去了黎智英的報館工作，從而穿針引線，引誘兩名年輕人去外國從事危害國家安全的事，這個人的角色是什麼，值得大家想想。」

鄧炳強在now節目《大鳴大放》表示，回看2019年發生的事，有些行為不是《港區國安法》4類罪行所涵蓋，例如間諜行為。他再提及陳、李一案，「有一名外國前特務的人士，在傳媒機構幫黎智英手，如何籠絡他們危害國家安全，這件事顯露的很清楚」。

在李宇軒承認串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪一案，8月控方披露的案情有提及黎智英與其助手Mark Simon為團隊幕後主腦、金主及最高級指揮，並無提及「前外國情報人員」。

（港區國安法）