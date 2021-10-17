03年推23條 為保障記者收窄罪行範圍 鄧炳強：竊國家機密罪不因職業豁免

就竊取國家機密罪，政府於2003年的立法方針是沿用現行《官方機密條例》作修訂。時任保安局長葉劉淑儀於2003年2月12日在立法會就《國家安全（立法條文）條例草案》發言時稱，公眾在諮詢期內提出意見，認為「未經授權」取得受保護資料所涵蓋的範圍太廣。她舉例，新聞工作者未必每次均可核實提供資料的人是否已獲授權，因此政府決定將有關範圍更精確地釐定為透過「違法取覽」取得的受保護資料，僅限於幾項指明的刑事罪行。

鄧炳強接受有線電視新聞專訪，被問對於竊取國家機密罪，能否確保記者獲得豁免，他說：「任何人面對法例都是公平、一樣的，不會因為身分、職業獲得豁免在法例之上。」

葉劉：03年修訂「或已過時」

本報昨向葉劉淑儀查詢她對鄧炳強說法的意見，以及立法時如何保障新聞界。她說「當然不可以說是記者獲得豁免」，強調法律面前人人平等是法治重要原則，「不是某個職位就自動豁免」。她認為當年就23條立法提出的修訂「可能已經過時」，已不適用及不能作準，需重新檢視，「再攞當年的修訂去問鄧局長都不適合」。她說，當年新聞界要求法例有公眾利益辯解，「但無通過到，就唔算數㗎喇」。被問如何釋除新聞界疑慮，她說待政府有條文便會諮詢。

浸大新聞系高級講師呂秉權說，鄧炳強說法律前人人平等，這是一般原則，但在草擬、制定和實施法例時需顧及更具體情况。他解釋，基本法及國安法也定明對言論和新聞自由的保障，故政府制定法律時要體現這些重要原則，否則便無法「落實國安法」。他說傳媒報道時會涉及一定保密資料，例如近期的「潘朵拉文件」，傳媒基於公眾利益去披露，監察當權者有否涉嫌濫權或以權謀私，有關資料不涉保安情報、防務、國際關係、犯罪及刑事調查。他強調傳媒並非要求特權或超越法律，而是政府制定法律時要兼顧言論和新聞自由的保障。

學者：傳媒為保新聞自由 非為特權

記協：國安機密定義不清

記者協會主席陳朗昇表示，參考2003年立法過程，即使政府到後期提出許多豁免或讓步，但大家仍有憂慮，而政府一直講不清楚何謂國家機密。他說，2003年至今已18年，內地對國家機密的定義仍不清晰，包括疫情和經濟數據都可被視為國家機密。他說記者不是要有特權，而是因為記者有專業知識、對社會的了解，透過取得資料向公眾報道，所以才需要豁免，強調若記者亂來，都會受法律規範。他認為政府要說服全世界和全港市民，在23條下是否仍有新聞自由。

明報記者

（港區國安法）