小鐵漢「打完大佬」出院 母：可攬住瞓

小鐵漢母親在帖文表示，十分感謝兒童醫院心胸外科顧問醫生羅冠中、其他心臟科醫生及護士，亦感謝網民在這20天為兒子打氣，「今晚可以攬住小鐵漢好好睡覺」。她又發布了一條影片，片中小鐵漢開心道：「Yeah！爸爸（應為他自己）出院啦！可以去迪士尼！」母親笑說兒子「開心到講錯嘢」。

Kansas曾5次植入心臟起搏器，均由兒童醫院心胸外科顧問醫生羅冠中操刀。小鐵漢原擬今年底至明年初做第三階段單心室循環手術，但早前有傳羅冠中將移民離開醫管局，最後小鐵漢獲安排提前做手術，依舊由羅冠中操刀。

13歲阿峰未找到心臟移植

另外，13歲男童阿峰患罕見的擴張性心肌病變，致急性心衰竭，自8月起一直留醫兒童深切治療部，前日公開求心移植。香港兒童醫院昨日表示，阿峰目前需繼續使用雙心室輔助器維持心臟循環功能，暫未有合適的遺體心臟。兒童醫院引述阿峰爸爸梁先生稱，阿峰每日都會做復康練習，訓練肌肉及肺部功能，盼維持良好的身體狀態，待有合適的遺體心臟時，可接受移植手術，感激市民為阿峰打氣。