北部鐵路非港鐵延伸或招標陳帆：社會關注「一鐵獨大」 跨境線顧內地意見

陳帆在網誌表示，社會關注推展新鐵路項目會否造成「一鐵獨大」，且多個鐵路項目正逐步落實，「明日大嶼」計劃亦有鐵路走廊，外界或認為港鐵會應接不暇。他表示，據政府與港鐵簽訂的營運協議，若新鐵路項目屬現有鐵路網絡的延伸，政府會先邀請港鐵就有關項目提交建議書，以推展項目。至於與現有鐵路網絡沒有直接關連的新項目，可考慮邀請港鐵推展或公開招標。他說，政府會因應每個鐵路項目的性質，考慮是否由港鐵負責推展，若有關項目屬跨境項目，港府會與內地有關當局磋商，參考內地的意見。

翻查資料，《施政報告》及《北部都會區發展策略》的5個新鐵路項目當中，與現有鐵路網絡沒直接關連的項目包括跨境的洪水橋至前海鐵路，以及非跨境的尖鼻嘴至白泥自動捷運系統。

或發展物業融資 未必全用公帑

陳帆又表示，外界關注5個新鐵路項目會否加重政府財政負擔，而「鐵路加物業」模式是最常用的鐵路融資方式，《北部都會區發展策略》下的新鐵路項目沿線大部分土地仍未開發，或可提供物業發展機會，為有關鐵路項目融資，未必全部項目均需以公帑直接出資興建。

此外，房協主席陳家樂昨在商台《政經星期六》表示，房協會支持北部都會區規劃，預計該區有很多收地和安置工作，房協正在粉嶺、洪水橋和古洞北等興建專用安置屋邨，預計2024年可提供數千個單位，可租可買，租金會根據政策釐定，售價會參考居屋定價。

明報記者

（2021年施政報告）